Ну вот и все, 100 грн на мобилу, остальное на коммуналь... Эх, Симушка, это были незабываемые 1.5 года которые мы провели вместе. Будет тяжело отвыкать от 5% кешбека Карта Visa Platinum с почестями и оркестром отправилась на полочку до лучших времен.
Для коммуналя и онлайн покупок (коих очень мало у меня) заведу New Card от УкрСиба. Это уже решено.
А вот что шановне панство посоветует взять для супермаркетов/аптек (иногда одежда)? Чтобы за свои 2% хотябы был кешбек, с кредитными деньгами связываться не хо от слова совсем).
Andey написав:А вот что шановне панство посоветует взять для супермаркетов/аптек (иногда одежда)? Чтобы за свои 2% хотябы был кешбек, с кредитными деньгами связываться не хо от слова совсем).
Зверніть увагу на UnexBank (дебетка «Smart money» або кредитка «Unex Card» (продукти 5%; аптеки — 8%; одяг — 10%; готелі — 25%; спорт — 5%; (1 категорія на вибір, ліміт 500₴/міс «чистими». Умова, чек від 300₴)). Ще можна КоКо від ФорвардБанку дебетку/кредитку (Кафе — 6%/4%; одяг — 8%/5%; спорт — 12%/7%, ліміт до 805₴/міс чистими)
extreme_lviv_ua написав:Зверніть увагу на UnexBank (дебетка «Smart money» або кредитка «Unex Card» (продукти 5%; аптеки — 8%; одяг — 10%; готелі — 25%; спорт — 5%; (1 категорія на вибір, ліміт 500₴/міс «чистими». Умова, чек від 300₴)). Ще можна КоКо від ФорвардБанку дебетку/кредитку (Кафе — 6%/4%; одяг — 8%/5%; спорт — 12%/7%, ліміт до 805₴/міс чистими)
Следует уточнить что программа кэшбэка в Юнекс пока заявлена только до конца августа и её могут не продлить.
extreme_lviv_ua написав:Зверніть увагу на UnexBank (дебетка «Smart money» або кредитка «Unex Card» (продукти 5%; аптеки — 8%; одяг — 10%; готелі — 25%; спорт — 5%; (1 категорія на вибір, ліміт 500₴/міс «чистими». Умова, чек від 300₴)). Ще можна КоКо від ФорвардБанку дебетку/кредитку (Кафе — 6%/4%; одяг — 8%/5%; спорт — 12%/7%, ліміт до 805₴/міс чистими)
Следует уточнить что программа кэшбэка в Юнекс пока заявлена только до конца августа и её могут не продлить.
extreme_lviv_ua написав:Ще можна КоКо від ФорвардБанку дебетку/кредитку (Кафе — 6%/4%; одяг — 8%/5%; спорт — 12%/7%, ліміт до 805₴/міс чистими)
а чи є у КоКо від ФорвардБанку дебетки якісь підводні камені, комісії за поповнення готівкою чи безналом, обов'язкові стахівки чи СМС інформування? Виходить так, що платити КоКо вигідніше з дебітки за свої? )
Andey написав:а чи є у КоКо від ФорвардБанку дебетки якісь підводні камені, комісії за поповнення готівкою чи безналом, обов'язкові стахівки чи СМС інформування? Виходить так, що платити КоКо вигідніше з дебітки за свої? )
За свої відсоток той, що менший, захід онлайн p2p безкоштовний, в їхніх кеш ін банкоматах здається також, відсоток на залишок до 15000₴ — 15% далі меший.. ( не памятаю який). Інформування в додатку халявне, за sms не памятаю, здається платний... P.S. Але у дебетки ліміт менший 300 грн/міс