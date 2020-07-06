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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1056105710581059

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:01

Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

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Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:14

  mustbe написав:
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Платежи - Коммуналка: Уже нет !


по шустрячку так розгребли! :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:48

Re: Укрексiмбанк

Кстати, коллеги,
возможно, имеет смысл покачать квитанции, пока ссылки все в одном месте и упорядочены по датам.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:55

Re: Укрексiмбанк

Alpha1251 написав:Кстати, коллеги,
возможно, имеет смысл покачать квитанции, пока ссылки все в одном месте и упорядочены по датам.
Приходит квитаха на почту и падают в папочку коммуналка. Далее разносится по домохозяйствам, некоторым распечатываю.
lel
 
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