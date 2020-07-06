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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:48
Кстати, коллеги,
возможно, имеет смысл покачать квитанции, пока ссылки все в одном месте и упорядочены по датам.
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Alpha1251
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:55
Alpha1251 написав:Кстати, коллеги,
возможно, имеет смысл покачать квитанции, пока ссылки все в одном месте и упорядочены по датам.
Приходит квитаха на почту и падают в папочку коммуналка. Далее разносится по домохозяйствам, некоторым распечатываю.
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lel
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