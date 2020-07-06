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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:48
Кстати, коллеги,
возможно, имеет смысл покачать квитанции, пока ссылки все в одном месте и упорядочены по датам.
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Alpha1251
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:55
Alpha1251 написав:Кстати, коллеги,
возможно, имеет смысл покачать квитанции, пока ссылки все в одном месте и упорядочены по датам.
Приходит квитаха на почту и падают в папочку коммуналка. Далее разносится по домохозяйствам, некоторым распечатываю.
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lel
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:38
Народ, есть такие кому еще не заплатили за 06?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:54
DENVER_S из 5 сумм не начислили по одной - самой последней - оплата была около 8 часов вечера 6го.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:00
DENVER_S написав:
Народ, есть такие кому еще не заплатили за 06?
У мене, наприклад, взагалі "зник" один звичайний невеличкий платіж за 01.07.2020. Але, якщо чесно, вже байдуже
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Sungsam
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:19
Ага. Спасибо. У кого еще кидок за 6?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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