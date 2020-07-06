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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:31
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:57
DENVER_S написав:
Ага. Спасибо. У кого еще кидок за 6?
у меня тоже, покупка в районе 14:00 на 6К
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Andey
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- Подякували: 46 раз.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4446
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
1
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Відповісти
на тему
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