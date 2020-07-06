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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1057105810591060

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:31

Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 06.07.2020

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлень: 4446
З нами з: 27.12.17
Подякував: 95 раз.
Подякували: 380 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:57

  DENVER_S написав:Ага. Спасибо. У кого еще кидок за 6?

у меня тоже, покупка в районе 14:00 на 6К
Andey
 
Повідомлень: 1040
З нами з: 18.02.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:01

Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4446
З нами з: 27.12.17
Подякував: 95 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1057105810591060
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