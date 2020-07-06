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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:31
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже есть !
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:57
DENVER_S написав:
Ага. Спасибо. У кого еще кидок за 6?
у меня тоже, покупка в районе 14:00 на 6К
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Andey
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4449
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 380 раз.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:20
Уважаемый участник программы лояльности EximBonus!
Информируем Вас о том, что программа лояльности EximBonus
прекращает свою деятельность с 01.08.2020 г. Соответствующие
изменения были внесены в Правила программы, п.2.14 раздела
«Общие положения». Вы можете обменять накопленные бонусы на
вознаграждения в срок до 31.07.2020 включительно.
Более детально Вы можете ознакомиться с изменениями
на сайте программы.
2.14. Программа действует до 31.07.2020 года. Обменять накопленные Бонусы на Вознаграждения Участник может до 31.07.2020. Бонусы за транзакции совершенные после 06.07.2020 начисленные не будут. После 06.07.2020 Бонусы, которые еще не начислены за заказ в разделе BonusBack и заказ тревел вознаграждений начисленные не будут.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:22
IMPRINTER написав:
Бонусы, которые еще не начислены за заказ в разделе BonusBack и заказ тревел вознаграждений начисленные не будут.
Ну это не сукки?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:29
Мне за февраль в интертопе до сих не начислили.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:31
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)
Маркеты - Ашан-1000: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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- Подякували: 380 раз.
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