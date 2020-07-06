Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:20

Уважаемый участник программы лояльности EximBonus!



Информируем Вас о том, что программа лояльности EximBonus

прекращает свою деятельность с 01.08.2020 г. Соответствующие

изменения были внесены в Правила программы, п.2.14 раздела

«Общие положения». Вы можете обменять накопленные бонусы на

вознаграждения в срок до 31.07.2020 включительно.



Более детально Вы можете ознакомиться с изменениями

на сайте программы.





2.14. Программа действует до 31.07.2020 года. Обменять накопленные Бонусы на Вознаграждения Участник может до 31.07.2020. Бонусы за транзакции совершенные после 06.07.2020 начисленные не будут. После 06.07.2020 Бонусы, которые еще не начислены за заказ в разделе BonusBack и заказ тревел вознаграждений начисленные не будут.

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