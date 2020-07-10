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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1058105910601061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:24

У кого после 07.07.2020 г. были операции на большие суммы (и кто, соответственно, немало потерял) - как вы смотрите на счет идеи организованного митинга у главного офиса?
• на следующей неделе (13 - 17 июля)
• в рабочие часы
• адрес: г. Киев, ул. Антоновича, 127 (ст. м. "Палац Україна")

Что делать?
Не просто постоять в жару у входа, а можно "перекрыть" улицу, просто переходя по "зебре" взад-вперед.

Такие кидки нужно пресекать!!!
Шансы на успех высоки, ведь речь не о требовании вкладов из дохлого банка под временной администрацией.

Кто согласен - пожалуйста, пишите даты/время, когда можете.
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
zhestokiy_kachok
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:37

ШАХРАЙСТВО З БОКУ БАНКУ!!!

Наверно, всем пришло такое письмо на e-mail:
Інформуємо Вас про те, що програма лояльності EximBonus
припиняє свою діяльність з 01.08.2020 р. Відповідні зміни були
внесені до Правил програми, п.2.14 розділу «Загальні положення».
Ви маєте можливість обміняти накопичені бонуси на винагороди
в строк до 31.07.2020 включно.


Письмо пришло 10.07.2020 г.

А теперь ... Маленькая вишенка на торте ...
Зашёл в Google. Осуществил поиск по правилам. Мне выдало сохранённую страницу правил по состоянию на 09.07.2020 г.
Там НЕТ пункта 2.14. То есть ещё 09.07.2020 г. НЕ БЫЛО внесены изменения правила о том, что перечисляют начислять с 06.07.2020 г.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wyDKiJH15IkJ:https://bonus.eximb.com/terms_and_conditions+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d

Один из крупнейших банков страны меняет правила задним числом.
Хотя, чему удивляться...
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
zhestokiy_kachok
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:40

Да, это реальный кидок.
Но ходить по зебре - думаю, никто не будет.
Имхо - шансы нулевые
mustbe
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  #<1 ... 1058105910601061
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