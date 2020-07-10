У кого после 07.07.2020 г. были операции на большие суммы (и кто, соответственно, немало потерял) - как вы смотрите на счет идеи организованного митинга у главного офиса?
• на следующей неделе (13 - 17 июля)
• в рабочие часы
• адрес: г. Киев, ул. Антоновича, 127 (ст. м. "Палац Україна")
Что делать?
Не просто постоять в жару у входа, а можно "перекрыть" улицу, просто переходя по "зебре" взад-вперед.
Такие кидки нужно пресекать!!!
Шансы на успех высоки, ведь речь не о требовании вкладов из дохлого банка под временной администрацией.
Кто согласен - пожалуйста, пишите даты/время, когда можете.