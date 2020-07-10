Додано: Суб 11 лип, 2020 00:24

У кого после 07.07.2020 г. были операции на большие суммы (и кто, соответственно, немало потерял) - как вы смотрите на счет идеи организованного митинга у главного офиса?

• на следующей неделе (13 - 17 июля)

• в рабочие часы

• адрес: г. Киев, ул. Антоновича, 127 (ст. м. "Палац Україна")



Что делать?

Не просто постоять в жару у входа, а можно "перекрыть" улицу, просто переходя по "зебре" взад-вперед.



Такие кидки нужно пресекать!!!

Шансы на успех высоки, ведь речь не о требовании вкладов из дохлого банка под временной администрацией.



Кто согласен - пожалуйста, пишите даты/время, когда можете.

Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!