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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1058105910601061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:24

У кого после 07.07.2020 г. были операции на большие суммы (и кто, соответственно, немало потерял) - как вы смотрите на счет идеи организованного митинга у главного офиса?
• на следующей неделе (13 - 17 июля)
• в рабочие часы
• адрес: г. Киев, ул. Антоновича, 127 (ст. м. "Палац Україна")

Что делать?
Не просто постоять в жару у входа, а можно "перекрыть" улицу, просто переходя по "зебре" взад-вперед.

Такие кидки нужно пресекать!!!
Шансы на успех высоки, ведь речь не о требовании вкладов из дохлого банка под временной администрацией.

Кто согласен - пожалуйста, пишите даты/время, когда можете.
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
zhestokiy_kachok
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:37

ШАХРАЙСТВО З БОКУ БАНКУ!!!

Наверно, всем пришло такое письмо на e-mail:
Інформуємо Вас про те, що програма лояльності EximBonus
припиняє свою діяльність з 01.08.2020 р. Відповідні зміни були
внесені до Правил програми, п.2.14 розділу «Загальні положення».
Ви маєте можливість обміняти накопичені бонуси на винагороди
в строк до 31.07.2020 включно.


Письмо пришло 10.07.2020 г.

А теперь ... Маленькая вишенка на торте ...
Зашёл в Google. Осуществил поиск по правилам. Мне выдало сохранённую страницу правил по состоянию на 09.07.2020 г.
Там НЕТ пункта 2.14. То есть ещё 09.07.2020 г. НЕ БЫЛО внесены изменения правила о том, что перечисляют начислять с 06.07.2020 г.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wyDKiJH15IkJ:https://bonus.eximb.com/terms_and_conditions+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d

Один из крупнейших банков страны меняет правила задним числом.
Хотя, чему удивляться...
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
zhestokiy_kachok
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:40

Да, это реальный кидок.
Но ходить по зебре - думаю, никто не будет.
Имхо - шансы нулевые
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 01:37

Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:Уважаемый участник программы лояльности EximBonus!

Информируем Вас о том, что программа лояльности EximBonus
прекращает свою деятельность с 01.08.2020 г. Соответствующие
изменения были внесены в Правила программы, п.2.14 раздела
«Общие положения». Вы можете обменять накопленные бонусы на
вознаграждения в срок до 31.07.2020 включительно.

Более детально Вы можете ознакомиться с изменениями
на сайте программы.


2.14. Программа действует до 31.07.2020 года. Обменять накопленные Бонусы на Вознаграждения Участник может до 31.07.2020. Бонусы за транзакции совершенные после 06.07.2020 начисленные не будут. После 06.07.2020 Бонусы, которые еще не начислены за заказ в разделе BonusBack и заказ тревел вознаграждений начисленные не будут.

Дык ЗЕпредправления (криворожец) пару месяцев как уже.А это вам не Грица.Зроблять усех разом@
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 03:40

  zhestokiy_kachok написав:У кого после 07.07.2020 г. были операции на большие суммы (и кто, соответственно, немало потерял) - как вы смотрите на счет идеи организованного митинга у главного офиса?
• на следующей неделе (13 - 17 июля)
• в рабочие часы
• адрес: г. Киев, ул. Антоновича, 127 (ст. м. "Палац Україна")

Что делать?
Не просто постоять в жару у входа, а можно "перекрыть" улицу, просто переходя по "зебре" взад-вперед.

Такие кидки нужно пресекать!!!
Шансы на успех высоки, ведь речь не о требовании вкладов из дохлого банка под временной администрацией.

Кто согласен - пожалуйста, пишите даты/время, когда можете.

LOL. VIP-клієнти, що перекривають дорогу за 100 грн - це звичайно абсолютно новий до цього небачений рівень. Соц. мережі будуть у захваті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 06:16

  klug написав:LOL. VIP-клієнти, що перекривають дорогу за 100 грн - це звичайно абсолютно новий до цього небачений рівень. Соц. мережі будуть у захваті.
У ВИПов консьерж-сервис оплачен на три года вперёд. Ото хай и заказывают... девочек на зебру, в шлепках и панамках ))
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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