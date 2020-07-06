У кого после 07.07.2020 г. были операции на большие суммы (и кто, соответственно, немало потерял) - как вы смотрите на счет идеи организованного митинга у главного офиса? • на следующей неделе (13 - 17 июля) • в рабочие часы • адрес: г. Киев, ул. Антоновича, 127 (ст. м. "Палац Україна")
Что делать? Не просто постоять в жару у входа, а можно "перекрыть" улицу, просто переходя по "зебре" взад-вперед.
Такие кидки нужно пресекать!!! Шансы на успех высоки, ведь речь не о требовании вкладов из дохлого банка под временной администрацией.
Кто согласен - пожалуйста, пишите даты/время, когда можете.
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
Інформуємо Вас про те, що програма лояльності EximBonus припиняє свою діяльність з 01.08.2020 р. Відповідні зміни були внесені до Правил програми, п.2.14 розділу «Загальні положення». Ви маєте можливість обміняти накопичені бонуси на винагороди в строк до 31.07.2020 включно.
Письмо пришло 10.07.2020 г.
А теперь ... Маленькая вишенка на торте ... Зашёл в Google. Осуществил поиск по правилам. Мне выдало сохранённую страницу правил по состоянию на 09.07.2020 г. Там НЕТ пункта 2.14. То есть ещё 09.07.2020 г. НЕ БЫЛО внесены изменения правила о том, что перечисляют начислять с 06.07.2020 г.
IMPRINTER написав:Уважаемый участник программы лояльности EximBonus!
Информируем Вас о том, что программа лояльности EximBonus прекращает свою деятельность с 01.08.2020 г. Соответствующие изменения были внесены в Правила программы, п.2.14 раздела «Общие положения». Вы можете обменять накопленные бонусы на вознаграждения в срок до 31.07.2020 включительно.
Более детально Вы можете ознакомиться с изменениями на сайте программы.
2.14. Программа действует до 31.07.2020 года. Обменять накопленные Бонусы на Вознаграждения Участник может до 31.07.2020. Бонусы за транзакции совершенные после 06.07.2020 начисленные не будут. После 06.07.2020 Бонусы, которые еще не начислены за заказ в разделе BonusBack и заказ тревел вознаграждений начисленные не будут.
Дык ЗЕпредправления (криворожец) пару месяцев как уже.А это вам не Грица.Зроблять усех разом@
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
zhestokiy_kachok написав:У кого после 07.07.2020 г. были операции на большие суммы (и кто, соответственно, немало потерял) - как вы смотрите на счет идеи организованного митинга у главного офиса? • на следующей неделе (13 - 17 июля) • в рабочие часы • адрес: г. Киев, ул. Антоновича, 127 (ст. м. "Палац Україна")
Что делать? Не просто постоять в жару у входа, а можно "перекрыть" улицу, просто переходя по "зебре" взад-вперед.
Такие кидки нужно пресекать!!! Шансы на успех высоки, ведь речь не о требовании вкладов из дохлого банка под временной администрацией.
Кто согласен - пожалуйста, пишите даты/время, когда можете.
LOL. VIP-клієнти, що перекривають дорогу за 100 грн - це звичайно абсолютно новий до цього небачений рівень. Соц. мережі будуть у захваті.
Да ладно, таких випов в каждом втором банке пачками. С платиновыми, как минимум, картами. А вот интересно, у Привата, Альфы, ПУБМ-а (список можно дополнить) есть программы для "настоящих" ВИПов, как правило с худшими условиями по базовым услугам, но с какими-то дополнительными плюшками. А здесь было что-то подобное? Потому что из трёх почти одинаковых платиновых карт, полученных в этом банке, только к одной оформили хотя бы страховку, а к остальным - и её зажали.