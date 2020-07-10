v57 написав:нда, нах банку была эта программа шоб заиметь десяток маргиналов от которых одни потери, как финансовые, так и публичные ошибка маркетологов допущена банк в этом не нуждался
Ну я бы не оценивал так однозначно плохо эту программу для банка. Напомню что по итогам 2018 года данная программа была признана лучшей кэшбек программой в Украине (правда не помню в чьей версии но точно помню что читал об этом). Опять таки надо оценивать все в комплексе. Не только появление маргиналов. Ведь программа помогла бвнку и привлечь очень много депо в банк по не самым высоким как для рынка ставкам. И по ставкам ниже чем сима привлекал ресурсы на международных рынках. Опять таки смотрите на призы - не думаю что их сима покупал по номиналу и тратилмя. Они во многом были клиентско-спонсорскими. Опять таки я думаю благодаря программе в разы вырос доход по интерченджу. И кроме того клиентов ты чтобы иметь возможность платить создавали не слабый движ по пополнению счетов налом через кассы и кэшины. А нал тоже кое что стоит на межбанке. Ну и наконец повышенная эмиссия премиум карт наверняка как-то по своему вознаграждается визой - банку предоставляются свои плюхи в обслуживании. Поэтому думаю тут не все так рднозначно и банк с этой программы вполне возможно поимел больше чем потерял. Все написанное ИМХО
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
- не оповестили заблаговременно, хотя бы за месяц и соответственно не дали возможности набрать сумму бонусов кратную 500 --- задним числом поменяли правила! - оповестили про перерыв програмы на 1 месяц за оплаченные нами услуги! + хотя бы за то что дали отоварить бонусы с комиссией 1,4%! Пикет у главного офиса - мысль правильная, надо заявлять свои права и показывать безобразия. К сожалению не в столице, по случаю в своем отделении постыжу. Как уже везде и во всем - всем наплевать, это не мы - люди без морали и совести, да и без грамотности. Из серии ... божья роса. Сумно ...
Думаю стоны у Симы начнутся в конце сентября -- будут розницу зазывать обратно А щас я просто закрою 2 экка, перевыпущю парочку бюджетных Мастеров и... куплю попкорна А есть еще 7дневки у Симуули?
Імєєтся депо до жовтня, маю надію, що стане ясно якраз, що з ним робити далі ))
Раптом, щось на заміну ЕКСІМ-бонусу все ж таки придумають пристойне...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Раптом, щось на заміну ЕКСІМ-бонусу все ж таки придумають пристойне...
Лучше Таси и Алки? Наврядли Сама Сима подобный биллинг не потянет, а аутсорсу шото подобное Кеш'Ю не нужно. Я вот не представляю как Сима затянет обратно розницу/ритейл до зимы. Думаю, шо с розницей Симе нуна попрощаться, не её это, не ееее-ё Хай зарплатникофф из госструктур переманивает у Ощада
klug написав:LOL. VIP-клієнти, що перекривають дорогу за 100 грн - це звичайно абсолютно новий до цього небачений рівень. Соц. мережі будуть у захваті.
Ну то таке. Он навіть мільярдери:
Економний мільярдер - явище не настільки вже рідкісне. Генеральний директор холдингу Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт живе в старому будиночку, а нафтовий магнат Пол Гетті в свій час пошкодував грошей на викуп викраденого онука. Але все це дрібниці порівняно зі скупістю Інгвара Кампрада. Найбагатший швед принципово користується громадським транспортом і завжди пред'являє пенсійне посвідчення - щоб отримати пільги на проїзд. У відрядженнях він зупиняється в скромних готелях, і, якщо у вартість проживання входить сніданок, наїдається про запас - щоб не довелося витрачатися на ресторани. https://tyzhden.ua/Chronicle/84344
А якщо копнути історію, то ще не такі факти можна нарити.