Додано: Суб 11 лип, 2020 09:42

v57 написав: нда, нах банку была эта программа

шоб заиметь десяток маргиналов от которых одни потери, как финансовые, так и публичные

ошибка маркетологов допущена

банк в этом не нуждался нда, нах банку была эта программашоб заиметь десяток маргиналов от которых одни потери, как финансовые, так и публичныеошибка маркетологов допущенабанк в этом не нуждался

Ну я бы не оценивал так однозначно плохо эту программу для банка. Напомню что по итогам 2018 года данная программа была признана лучшей кэшбек программой в Украине (правда не помню в чьей версии но точно помню что читал об этом). Опять таки надо оценивать все в комплексе. Не только появление маргиналов. Ведь программа помогла бвнку и привлечь очень много депо в банк по не самым высоким как для рынка ставкам. И по ставкам ниже чем сима привлекал ресурсы на международных рынках. Опять таки смотрите на призы - не думаю что их сима покупал по номиналу и тратилмя. Они во многом были клиентско-спонсорскими. Опять таки я думаю благодаря программе в разы вырос доход по интерченджу. И кроме того клиентов ты чтобы иметь возможность платить создавали не слабый движ по пополнению счетов налом через кассы и кэшины. А нал тоже кое что стоит на межбанке. Ну и наконец повышенная эмиссия премиум карт наверняка как-то по своему вознаграждается визой - банку предоставляются свои плюхи в обслуживании. Поэтому думаю тут не все так рднозначно и банк с этой программы вполне возможно поимел больше чем потерял.Все написанное ИМХО