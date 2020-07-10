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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1060106110621063>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:42

  v57 написав:нда, нах банку была эта программа
шоб заиметь десяток маргиналов от которых одни потери, как финансовые, так и публичные
ошибка маркетологов допущена
банк в этом не нуждался :)

Ну я бы не оценивал так однозначно плохо эту программу для банка. Напомню что по итогам 2018 года данная программа была признана лучшей кэшбек программой в Украине (правда не помню в чьей версии но точно помню что читал об этом). Опять таки надо оценивать все в комплексе. Не только появление маргиналов. Ведь программа помогла бвнку и привлечь очень много депо в банк по не самым высоким как для рынка ставкам. И по ставкам ниже чем сима привлекал ресурсы на международных рынках. Опять таки смотрите на призы - не думаю что их сима покупал по номиналу и тратилмя. Они во многом были клиентско-спонсорскими. Опять таки я думаю благодаря программе в разы вырос доход по интерченджу. И кроме того клиентов ты чтобы иметь возможность платить создавали не слабый движ по пополнению счетов налом через кассы и кэшины. А нал тоже кое что стоит на межбанке. Ну и наконец повышенная эмиссия премиум карт наверняка как-то по своему вознаграждается визой - банку предоставляются свои плюхи в обслуживании. Поэтому думаю тут не все так рднозначно и банк с этой программы вполне возможно поимел больше чем потерял.
Все написанное ИМХО
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    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:48

да согласен, шо не все так однозначно
я больше эмоционально написал,
читая стоны :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:53

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:и банк с этой программы вполне возможно поимел больше чем потерял.


зараз почнеться зворотній тренд відповідно банк більше втрарить ніж заімеєт
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:00

Re: Укрексiмбанк

  v57 написав:читая стоны

Думаю стоны у Симы начнутся в конце сентября -- будут розницу зазывать обратно :)
А щас я просто закрою 2 экка, перевыпущю парочку бюджетных Мастеров и... куплю попкорна :)
А есть еще 7дневки у Симуули? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:39

Re: Укрексiмбанк

- не оповестили заблаговременно, хотя бы за месяц и соответственно не дали возможности набрать сумму бонусов кратную 500
--- задним числом поменяли правила!
- оповестили про перерыв програмы на 1 месяц за оплаченные нами услуги!
+ хотя бы за то что дали отоварить бонусы с комиссией 1,4%!
Пикет у главного офиса - мысль правильная, надо заявлять свои права и показывать безобразия. К сожалению не в столице, по случаю в своем отделении постыжу. Как уже везде и во всем - всем наплевать, это не мы - люди без морали и совести, да и без грамотности. Из серии ... божья роса. Сумно ...
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:26

  clientage написав:
  v57 написав:читая стоны

Думаю стоны у Симы начнутся в конце сентября -- будут розницу зазывать обратно :)
А щас я просто закрою 2 экка, перевыпущю парочку бюджетных Мастеров и... куплю попкорна :)
А есть еще 7дневки у Симуули? 8)

Імєєтся депо до жовтня, маю надію, що стане ясно якраз, що з ним робити далі ))

Раптом, щось на заміну ЕКСІМ-бонусу все ж таки придумають пристойне...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:35

Re: Укрексiмбанк

  kreuz написав:Раптом, щось на заміну ЕКСІМ-бонусу все ж таки придумають пристойне...

Лучше Таси и Алки? Наврядли :(
Сама Сима подобный биллинг не потянет, а аутсорсу шото подобное Кеш'Ю не нужно.
Я вот не представляю как Сима затянет обратно розницу/ритейл до зимы.
Думаю, шо с розницей Симе нуна попрощаться, не её это, не ееее-ё
Хай зарплатникофф из госструктур переманивает у Ощада :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:43

Re: Укрексiмбанк

  klug написав:LOL. VIP-клієнти, що перекривають дорогу за 100 грн - це звичайно абсолютно новий до цього небачений рівень. Соц. мережі будуть у захваті.


Ну то таке. Он навіть мільярдери:
Економний мільярдер - явище не настільки вже рідкісне. Генеральний директор холдингу Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт живе в старому будиночку, а нафтовий магнат Пол Гетті в свій час пошкодував грошей на викуп викраденого онука. Але все це дрібниці порівняно зі скупістю Інгвара Кампрада. Найбагатший швед принципово користується громадським транспортом і завжди пред'являє пенсійне посвідчення - щоб отримати пільги на проїзд. У відрядженнях він зупиняється в скромних готелях, і, якщо у вартість проживання входить сніданок, наїдається про запас - щоб не довелося витрачатися на ресторани. https://tyzhden.ua/Chronicle/84344

А якщо копнути історію, то ще не такі факти можна нарити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:39

  Ой+ написав:
  klug написав:LOL. VIP-клієнти, що перекривають дорогу за 100 грн - це звичайно абсолютно новий до цього небачений рівень. Соц. мережі будуть у захваті.


Ну то таке. Он навіть мільярдери:
Економний мільярдер - явище не настільки вже рідкісне. Генеральний директор холдингу Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт живе в старому будиночку, а нафтовий магнат Пол Гетті в свій час пошкодував грошей на викуп викраденого онука. Але все це дрібниці порівняно зі скупістю Інгвара Кампрада. Найбагатший швед принципово користується громадським транспортом і завжди пред'являє пенсійне посвідчення - щоб отримати пільги на проїзд. У відрядженнях він зупиняється в скромних готелях, і, якщо у вартість проживання входить сніданок, наїдається про запас - щоб не довелося витрачатися на ресторани. https://tyzhden.ua/Chronicle/84344

А якщо копнути історію, то ще не такі факти можна нарити.

Есть разница между скромностью и скупостью.

То что вы дали как пример Гоголем было описано как Плюшкин.

Идея с митингом обладателей 5/7% КБ, которые против закрытия халявы - это 5
Я бы пришел..
Посмотреть и пофототать этих уникалов :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:59

На самом деле - цифры абсолютно не важны.
100грн или 1к или 10к, 3% или 5% или 7% - это всё не важно.
Важно то, что банка в извращённой форме трахнула свою же собственную акцию, нарушив всё что можно, и всё, что нельзя.
Конечно, за это надо наказывать.
Но акция изначально была довольной мутной, не вижу действенных рычагов воздействия.
Можно, конечно, стукануть в НБУ. Но слабо верится в успех.
Впрочем, если кто нарисует козу - присоединюсь.
Но по зебре ходить не буду, звыняйте )
mustbe
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