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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1060106110621063

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:10

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:Есть разница между скромностью и скупостью.


"Кто скуп, тот не глуп"

В мене так і не було ексімовських карток - знаходив для себе більш привабливі варанти розміщення, які кешбек не перекрив би.
Але маємо тенденцію майже як прапорщик зупиняє поїзд, так зупиняють депоставки і всілякі інші програми для деполюдей. Кожні дії мають інерційність і, можливо, зразу навіть в банках потішаться, що можна в три рази знизити дохідність депозитів, трошки кредитів і збільшити свою маржу. Але якщо ще банки "дотиснуть" та ще курс доведуть до запланованого в бюджеті, то цілком можливий значний вихід коштів з депозитів, які потім треба буде чимось заманювати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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