"Кто скуп, тот не глуп"
В мене так і не було ексімовських карток - знаходив для себе більш привабливі варанти розміщення, які кешбек не перекрив би.
Але маємо тенденцію майже як прапорщик зупиняє поїзд, так зупиняють депоставки і всілякі інші програми для деполюдей. Кожні дії мають інерційність і, можливо, зразу навіть в банках потішаться, що можна в три рази знизити дохідність депозитів, трошки кредитів і збільшити свою маржу. Але якщо ще банки "дотиснуть" та ще курс доведуть до запланованого в бюджеті, то цілком можливий значний вихід коштів з депозитів, які потім треба буде чимось заманювати.