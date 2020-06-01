Додано: Суб 11 лип, 2020 17:26

Більш ніж певен, що поточний приріст у значній мірі формується поповненням стовпчиків під минулорічні солодкі 17-18-18,5% річних, які закінчуться протягом наступних 6-8 місяців (не вірю, що хтось зараз масово несе під 5-10% в гривні на нерозривні депо). Тобто ці короткострокові вкладення, дуже стануть тими самими вкладами до запитання (в кращому випадку) або будуть зняті готівкою (та скоріш усього проконвертовані).