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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1060106110621063

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:10

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:Есть разница между скромностью и скупостью.


"Кто скуп, тот не глуп"

В мене так і не було ексімовських карток - знаходив для себе більш привабливі варанти розміщення, які кешбек не перекрив би.
Але маємо тенденцію майже як прапорщик зупиняє поїзд, так зупиняють депоставки і всілякі інші програми для деполюдей. Кожні дії мають інерційність і, можливо, зразу навіть в банках потішаться, що можна в три рази знизити дохідність депозитів, трошки кредитів і збільшити свою маржу. Але якщо ще банки "дотиснуть" та ще курс доведуть до запланованого в бюджеті, то цілком можливий значний вихід коштів з депозитів, які потім треба буде чимось заманювати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:03

  Ой+ написав:то цілком можливий значний вихід коштів з депозитів, які потім треба буде чимось заманювати.

пока объём депозитов только растёт!
ЛЮДИ несут под любые %%%.
многие банки так смотрю стали сворачивать бонусные программы или портить их
а отток депозитов сейчас возможен в месяц не болле 8,33% (так как депозиты не разрывные)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:14

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:а отток депозитов сейчас возможен в месяц не болле 8,33% (так как депозиты не разрывные)


Велика частка розміщена на поточних вкладах, та і строкові далеко не всі на рік
Динаміка структури вкладів фізичних осіб за строковістю за 2019-2020 роки, %
Джерело: http://www.fg.gov.ua/statystyka Частка вкладів до запитання, %
01.06.20 48%

Тобто фактично в любий момент можуть потребувати половину всіх вкладів
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:26

Re: Укрексiмбанк

Більш ніж певен, що поточний приріст у значній мірі формується поповненням стовпчиків під минулорічні солодкі 17-18-18,5% річних, які закінчуться протягом наступних 6-8 місяців (не вірю, що хтось зараз масово несе під 5-10% в гривні на нерозривні депо). Тобто ці короткострокові вкладення, дуже стануть тими самими вкладами до запитання (в кращому випадку) або будуть зняті готівкою (та скоріш усього проконвертовані).
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:27

А между тем: несколько самых отчаянных свинорылов уже начали ходить по зебре около главного офиса Эксима.
Слева-направо: IMPRINTER, clientage, Flamingo, zhestokiy_kachok )

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mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:34

Re: Укрексiмбанк

Но то курутые ребятки с жёлтой лодки
А от меня если и выйдут на зебру, то эт будут милашки из консьержа ))
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:45

  clientage написав:Но то курутые ребятки с жёлтой лодки
А от меня если и выйдут на зебру, то эт будут милашки из консьержа ))

Людвиг Аристархович :D
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