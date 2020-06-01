curiousobro написав:Есть разница между скромностью и скупостью.
"Кто скуп, тот не глуп"
В мене так і не було ексімовських карток - знаходив для себе більш привабливі варанти розміщення, які кешбек не перекрив би. Але маємо тенденцію майже як прапорщик зупиняє поїзд, так зупиняють депоставки і всілякі інші програми для деполюдей. Кожні дії мають інерційність і, можливо, зразу навіть в банках потішаться, що можна в три рази знизити дохідність депозитів, трошки кредитів і збільшити свою маржу. Але якщо ще банки "дотиснуть" та ще курс доведуть до запланованого в бюджеті, то цілком можливий значний вихід коштів з депозитів, які потім треба буде чимось заманювати.
Ой+ написав:то цілком можливий значний вихід коштів з депозитів, які потім треба буде чимось заманювати.
пока объём депозитов только растёт! ЛЮДИ несут под любые %%%. многие банки так смотрю стали сворачивать бонусные программы или портить их а отток депозитов сейчас возможен в месяц не болле 8,33% (так как депозиты не разрывные)
Більш ніж певен, що поточний приріст у значній мірі формується поповненням стовпчиків під минулорічні солодкі 17-18-18,5% річних, які закінчуться протягом наступних 6-8 місяців (не вірю, що хтось зараз масово несе під 5-10% в гривні на нерозривні депо). Тобто ці короткострокові вкладення, дуже стануть тими самими вкладами до запитання (в кращому випадку) або будуть зняті готівкою (та скоріш усього проконвертовані).
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo