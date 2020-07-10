|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лип, 2020 18:46
vadymbanker написав:
Из инсайде знаю, что крупные вкладчики почти все переоформляют вклады, т.е. лонгируют, по ощаду так же, забирают маленькие, из-за вируса. В эксиме последние дни держатся ставки, вроде с 14 июля понижают, по долл у них сейчас одна из самых высоких, - 3.40%, хотя раньше это ставка была по счету до востребования)) Не куда деваться, люди размещают..
я практик , знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% -
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12231
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 710 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лип, 2020 18:53
Лучше напишите в бонус со своих акков. Там есть внизу форма обращения. Пусть хоть в банк отправят запросы за 06 число. Чем больше таких запросов будет тем лучше. А то одного человека они вертели.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
-
DENVER_S
-
-
- Повідомлень: 4505
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 704 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77
, PUnder
, vpchelko
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|