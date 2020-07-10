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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:46

  vadymbanker написав:Из инсайде знаю, что крупные вкладчики почти все переоформляют вклады, т.е. лонгируют, по ощаду так же, забирают маленькие, из-за вируса. В эксиме последние дни держатся ставки, вроде с 14 июля понижают, по долл у них сейчас одна из самых высоких, - 3.40%, хотя раньше это ставка была по счету до востребования)) Не куда деваться, люди размещают..


я практик , знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% - :evil:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:53

Re: Укрексiмбанк

Лучше напишите в бонус со своих акков. Там есть внизу форма обращения. Пусть хоть в банк отправят запросы за 06 число. Чем больше таких запросов будет тем лучше. А то одного человека они вертели.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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