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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1061106210631064 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 307 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 86 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 21% 66 Всього голосів : 307 Додано: Суб 11 лип, 2020 18:46 vadymbanker написав: Из инсайде знаю, что крупные вкладчики почти все переоформляют вклады, т.е. лонгируют, по ощаду так же, забирают маленькие, из-за вируса. В эксиме последние дни держатся ставки, вроде с 14 июля понижают, по долл у них сейчас одна из самых высоких, - 3.40%, хотя раньше это ставка была по счету до востребования)) Не куда деваться, люди размещают.. Из инсайде знаю, что крупные вкладчики почти все переоформляют вклады, т.е. лонгируют, по ощаду так же, забирают маленькие, из-за вируса. В эксиме последние дни держатся ставки, вроде с 14 июля понижают, по долл у них сейчас одна из самых высоких, - 3.40%, хотя раньше это ставка была по счету до востребования)) Не куда деваться, люди размещают..



я практик , знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% - я практик , знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% - никому не верю sens

Повідомлень: 12232 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 710 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 18:53 Re: Укрексiмбанк Лучше напишите в бонус со своих акков. Там есть внизу форма обращения. Пусть хоть в банк отправят запросы за 06 число. Чем больше таких запросов будет тем лучше. А то одного человека они вертели. Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. © DENVER_S

Повідомлень: 4505 З нами з: 05.04.11 Подякував: 704 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 19:46 Re: Укрексiмбанк sens написав: vadymbanker написав: Из инсайде знаю, что крупные вкладчики почти все переоформляют вклады, т.е. лонгируют, по ощаду так же, забирают маленькие, из-за вируса. В эксиме последние дни держатся ставки, вроде с 14 июля понижают, по долл у них сейчас одна из самых высоких, - 3.40%, хотя раньше это ставка была по счету до востребования)) Не куда деваться, люди размещают.. Из инсайде знаю, что крупные вкладчики почти все переоформляют вклады, т.е. лонгируют, по ощаду так же, забирают маленькие, из-за вируса. В эксиме последние дни держатся ставки, вроде с 14 июля понижают, по долл у них сейчас одна из самых высоких, - 3.40%, хотя раньше это ставка была по счету до востребования)) Не куда деваться, люди размещают..



я практик , знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% - я практик , знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% - 3.40% в эксиме на срок 368 из которых 367 дней вклад будет под 3.40%, без пересмотра ставки и один день под ставку которая будет действовать на этот(будущий) день. Уже у меня так было. 3.40% в эксиме на срок 368 из которых 367 дней вклад будет под 3.40%, без пересмотра ставки и один день под ставку которая будет действовать на этот(будущий) день. Уже у меня так было. vadymbanker Повідомлень: 526 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 19:48 vadymbanker написав: sens написав: vadymbanker написав: Из инсайде знаю, что крупные вкладчики почти все переоформляют вклады, т.е. лонгируют, по ощаду так же, забирают маленькие, из-за вируса. В эксиме последние дни держатся ставки, вроде с 14 июля понижают, по долл у них сейчас одна из самых высоких, - 3.40%, хотя раньше это ставка была по счету до востребования)) Не куда деваться, люди размещают.. Из инсайде знаю, что крупные вкладчики почти все переоформляют вклады, т.е. лонгируют, по ощаду так же, забирают маленькие, из-за вируса. В эксиме последние дни держатся ставки, вроде с 14 июля понижают, по долл у них сейчас одна из самых высоких, - 3.40%, хотя раньше это ставка была по счету до востребования)) Не куда деваться, люди размещают..



я практик , знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% - я практик , знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% - 3.40% в эксиме на срок 368 из которых 367 дней вклад будет под 3.40%, без пересмотра ставки и один день под ставку которая будет действовать на этот(будущий) день. Уже у меня так было. 3.40% в эксиме на срок 368 из которых 367 дней вклад будет под 3.40%, без пересмотра ставки и один день под ставку которая будет действовать на этот(будущий) день. Уже у меня так было.

usd - 4,1%

eur - 3,0%

пока так usd - 4,1%eur - 3,0%пока так никому не верю sens

Повідомлень: 12232 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 710 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 20:20 у меня довольно крупная оплата за 07.07.2020 г.

вот не знаю что и делать - думаю что шансов нет ...

ну харегистрирую какую то заяву, ее будут рассматривать ... ну рассмотрят ... а 01.08 уже сайта не будет ...

короче кидок четкий Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

Pig Lives Matter IMPRINTER 2

Повідомлень: 37498 З нами з: 06.08.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 5970 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 20:37 IMPRINTER написав: у меня довольно крупная оплата за 07.07.2020 г.

вот не знаю что и делать - думаю что шансов нет ...

ну харегистрирую какую то заяву, ее будут рассматривать ... ну рассмотрят ... а 01.08 уже сайта не будет ...

короче кидок четкий у меня довольно крупная оплата за 07.07.2020 г.вот не знаю что и делать - думаю что шансов нет ...ну харегистрирую какую то заяву, ее будут рассматривать ... ну рассмотрят ... а 01.08 уже сайта не будет ...короче кидок четкий

Вот уж не оправдалась поговорка:

"Кто рано встаёт, тому бог подаёт"

Я тоже 7 числа успел с утра немного отовариться, но сумма небольшая до 500 грн., поэтому что-то предпринимать не имеет смысла. Вот уж не оправдалась поговорка:"Кто рано встаёт, тому бог подаёт"Я тоже 7 числа успел с утра немного отовариться, но сумма небольшая до 500 грн., поэтому что-то предпринимать не имеет смысла. Получи вознаграждение за оформление карт:

карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq velvet Повідомлень: 2810 З нами з: 06.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 20:54 IMPRINTER написав: у меня довольно крупная оплата за 07.07.2020 г.

вот не знаю что и делать - думаю что шансов нет ...

ну харегистрирую какую то заяву, ее будут рассматривать ... ну рассмотрят ... а 01.08 уже сайта не будет ...

короче кидок четкий у меня довольно крупная оплата за 07.07.2020 г.вот не знаю что и делать - думаю что шансов нет ...ну харегистрирую какую то заяву, ее будут рассматривать ... ну рассмотрят ... а 01.08 уже сайта не будет ...короче кидок четкий

Предлагаю понять и простить).

За все время мы хорошо наелись)

Ждем осени или даже августа.

Но надежд мало. Предлагаю понять и простить).За все время мы хорошо наелись)Ждем осени или даже августа.Но надежд мало. guntherhouse777 Повідомлень: 4472 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 304 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 21:00 valya написав: - не оповестили заблаговременно, хотя бы за месяц и соответственно не дали возможности набрать сумму бонусов кратную 500

--- задним числом поменяли правила!

- оповестили про перерыв програмы на 1 месяц за оплаченные нами услуги!

+ хотя бы за то что дали отоварить бонусы с комиссией 1,4%!

Пикет у главного офиса - мысль правильная, надо заявлять свои права и показывать безобразия. К сожалению не в столице, по случаю в своем отделении постыжу. Как уже везде и во всем - всем наплевать, это не мы - люди без морали и совести, да и без грамотности. Из серии ... божья роса. Сумно ... - не оповестили заблаговременно, хотя бы за месяц и соответственно не дали возможности набрать сумму бонусов кратную 500--- задним числом поменяли правила!- оповестили про перерыв програмы на 1 месяц за оплаченные нами услуги!+ хотя бы за то что дали отоварить бонусы с комиссией 1,4%!Пикет у главного офиса - мысль правильная, надо заявлять свои права и показывать безобразия. К сожалению не в столице, по случаю в своем отделении постыжу. Как уже везде и во всем - всем наплевать, это не мы - люди без морали и совести, да и без грамотности. Из серии ... божья роса. Сумно ...



+ официально предыдущая редакция Правил Программы (2018.11.22 - 2020.07.10) ничего не содержала и не могла содержать про прекращение начисления бонусов с 06.07.20.

То есть новой редакцией внесли изменения задним числом. С тем же успехом могли аннулирование сделать за любой период, а не только за 4 последние дня.



Более того, Евгений порезал не только клиентскую программу. И тоже задним числом.

Похоронная/под продажу команда? Чистят места для своих?

Жаль, что общегосударственная тенденция касается и финансового сектора



Крупняк ориентируется не только на депоставки, но и на стабильность работы.



Если кто организует пикник на зебре, спонсирую серт сильпо/ашана

Сви... Клиенты банков, объединяйтесь! + официально предыдущая редакция Правил Программы (2018.11.22 - 2020.07.10) ничего не содержала и не могла содержать про прекращение начисления бонусов с 06.07.20.То есть новой редакцией внесли изменения задним числом. С тем же успехом могли аннулирование сделать за любой период, а не только за 4 последние дня.Более того, Евгений порезал не только клиентскую программу. И тоже задним числом.Похоронная/под продажу команда? Чистят места для своих?Жаль, что общегосударственная тенденция касается и финансового сектораКрупняк ориентируется не только на депоставки, но и на стабильность работы.Если кто организует пикник на зебре, спонсирую серт сильпо/ашанаСви...Клиенты банков, объединяйтесь! bizcom Повідомлень: 14 З нами з: 24.03.14 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1061106210631064 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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