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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лип, 2020 18:46
vadymbanker написав:
Из инсайде знаю, что крупные вкладчики почти все переоформляют вклады, т.е. лонгируют, по ощаду так же, забирают маленькие, из-за вируса. В эксиме последние дни держатся ставки, вроде с 14 июля понижают, по долл у них сейчас одна из самых высоких, - 3.40%, хотя раньше это ставка была по счету до востребования)) Не куда деваться, люди размещают..
я практик , знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% -
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 11 лип, 2020 18:53
Лучше напишите в бонус со своих акков. Там есть внизу форма обращения. Пусть хоть в банк отправят запросы за 06 число. Чем больше таких запросов будет тем лучше. А то одного человека они вертели.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Додано: Суб 11 лип, 2020 19:46
sens написав: vadymbanker написав:
Из инсайде знаю, что крупные вкладчики почти все переоформляют вклады, т.е. лонгируют, по ощаду так же, забирают маленькие, из-за вируса. В эксиме последние дни держатся ставки, вроде с 14 июля понижают, по долл у них сейчас одна из самых высоких, - 3.40%, хотя раньше это ставка была по счету до востребования)) Не куда деваться, люди размещают..
я практик , знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% -
3.40% в эксиме на срок 368 из которых 367 дней вклад будет под 3.40%, без пересмотра ставки и один день под ставку которая будет действовать на этот(будущий) день. Уже у меня так было.
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vadymbanker
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Додано: Суб 11 лип, 2020 19:48
vadymbanker написав: sens написав: vadymbanker написав:
Из инсайде знаю, что крупные вкладчики почти все переоформляют вклады, т.е. лонгируют, по ощаду так же, забирают маленькие, из-за вируса. В эксиме последние дни держатся ставки, вроде с 14 июля понижают, по долл у них сейчас одна из самых высоких, - 3.40%, хотя раньше это ставка была по счету до востребования)) Не куда деваться, люди размещают..
я практик , знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% -
3.40% в эксиме на срок 368 из которых 367 дней вклад будет под 3.40%, без пересмотра ставки и один день под ставку которая будет действовать на этот(будущий) день. Уже у меня так было.
usd - 4,1%
eur - 3,0%
пока так
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 11 лип, 2020 20:20
у меня довольно крупная оплата за 07.07.2020 г.
вот не знаю что и делать - думаю что шансов нет ...
ну харегистрирую какую то заяву, ее будут рассматривать ... ну рассмотрят ... а 01.08 уже сайта не будет ...
короче кидок четкий
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IMPRINTER
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Додано: Суб 11 лип, 2020 20:37
IMPRINTER написав:
у меня довольно крупная оплата за 07.07.2020 г.
вот не знаю что и делать - думаю что шансов нет ...
ну харегистрирую какую то заяву, ее будут рассматривать ... ну рассмотрят ... а 01.08 уже сайта не будет ...
короче кидок четкий
Вот уж не оправдалась поговорка:
"Кто рано встаёт, тому бог подаёт"
Я тоже 7 числа успел с утра немного отовариться, но сумма небольшая до 500 грн., поэтому что-то предпринимать не имеет смысла.
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карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
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velvet
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Додано: Суб 11 лип, 2020 20:54
IMPRINTER написав:
у меня довольно крупная оплата за 07.07.2020 г.
вот не знаю что и делать - думаю что шансов нет ...
ну харегистрирую какую то заяву, ее будут рассматривать ... ну рассмотрят ... а 01.08 уже сайта не будет ...
короче кидок четкий
Предлагаю понять и простить).
За все время мы хорошо наелись)
Ждем осени или даже августа.
Но надежд мало.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 11 лип, 2020 21:00
valya написав:
- не оповестили заблаговременно, хотя бы за месяц и соответственно не дали возможности набрать сумму бонусов кратную 500
--- задним числом поменяли правила!
- оповестили про перерыв програмы на 1 месяц за оплаченные нами услуги!
+ хотя бы за то что дали отоварить бонусы с комиссией 1,4%!
Пикет у главного офиса - мысль правильная, надо заявлять свои права и показывать безобразия. К сожалению не в столице, по случаю в своем отделении постыжу. Как уже везде и во всем - всем наплевать, это не мы - люди без морали и совести, да и без грамотности. Из серии ... божья роса. Сумно ...
+ официально предыдущая редакция Правил Программы (2018.11.22 - 2020.07.10) ничего не содержала и не могла содержать про прекращение начисления бонусов с 06.07.20.
То есть новой редакцией внесли изменения задним числом. С тем же успехом могли аннулирование сделать за любой период, а не только за 4 последние дня.
Более того, Евгений порезал не только клиентскую программу. И тоже задним числом.
Похоронная/под продажу команда? Чистят места для своих?
Жаль, что общегосударственная тенденция касается и финансового сектора
Крупняк ориентируется не только на депоставки, но и на стабильность работы.
Если кто организует пикник на зебре, спонсирую серт сильпо/ашана
Сви...
Клиенты банков, объединяйтесь!
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bizcom
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