Додано: Суб 11 лип, 2020 18:53

Лучше напишите в бонус со своих акков. Там есть внизу форма обращения. Пусть хоть в банк отправят запросы за 06 число. Чем больше таких запросов будет тем лучше. А то одного человека они вертели.