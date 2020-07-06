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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:36
sens написав: klug написав: sens написав:
знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% -
А що ж нам не доповідає славетний агітатор за "порох-банку"? Як заганяти, то на усіх гілках "інформував".
на самоизоляции,где-то на пляже Черного моря,отдыхает и читает тапатолк
рожкову відли(відмиває) від несправедливого бруду
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Додано: Пон 13 лип, 2020 09:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Новых нет с 06.07.2020 (и не будет)
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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Додано: Пон 13 лип, 2020 09:19
Паника закончилась, перевёл бота в обычный режим:
опрос - каждый час, уведомления - только в свою тему
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mustbe
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