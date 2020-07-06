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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1062106310641065

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:36

  sens написав:
  klug написав:
  sens написав:знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% -

А що ж нам не доповідає славетний агітатор за "порох-банку"? Як заганяти, то на усіх гілках "інформував".
на самоизоляции,где-то на пляже Черного моря,отдыхает и читает тапатолк

рожкову відли(відмиває) від несправедливого бруду :)
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Платежи - Коммуналка: Уже нет !

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Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:19

Паника закончилась, перевёл бота в обычный режим:
опрос - каждый час, уведомления - только в свою тему
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