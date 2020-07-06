sens написав:на самоизоляции,где-то на пляже Черного моря,отдыхает и читает тапатолк
рожкову відли(відмиває) від несправедливого бруду
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:36
рожкову відли(відмиває) від несправедливого бруду
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:01
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:19
Паника закончилась, перевёл бота в обычный режим:
опрос - каждый час, уведомления - только в свою тему
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:30
Прийшло на вайбер, нові мутки вже із MC?
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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:40
Re: Укрексiмбанк
Кто-то знает, какие крупные клиенты у Укрэксимбанка, Макдональдс, укрпошта, ДП всякие и тд.
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:51
Ну так укравтодор (чи як там його). Зараз розкручена тема. По усiх дорогах стоять знаки програма президента "велике будiвництво"
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:15
FC Динамо Киев.У симы больше всех загран корсетов имеется
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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