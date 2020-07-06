sens написав:на самоизоляции,где-то на пляже Черного моря,отдыхает и читает тапатолк
рожкову відли(відмиває) від несправедливого бруду
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:36
рожкову відли(відмиває) від несправедливого бруду
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:01
Платежи - Коммуналка: Уже нет !
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:19
Паника закончилась, перевёл бота в обычный режим:
опрос - каждый час, уведомления - только в свою тему
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:30
Прийшло на вайбер, нові мутки вже із MC?
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Привіт. Гарні новини!
Зустрічай безкоштовну доставку зі своєю Mastercard!
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Ваш Укрексімбанк.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:40
Re: Укрексiмбанк
Кто-то знает, какие крупные клиенты у Укрэксимбанка, Макдональдс, укрпошта, ДП всякие и тд.
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:51
Ну так укравтодор (чи як там його). Зараз розкручена тема. По усiх дорогах стоять знаки програма президента "велике будiвництво"
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:15
FC Динамо Киев.У симы больше всех загран корсетов имеется
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 13 лип, 2020 13:34
Офіційно
Програма діє до 31.07.2020 року. Обміняти накопичені Бонуси на Винагороди Учасник може до 31.07.2020. Бонуси за транзакції здійснені після 06.07.2020 нараховані не будуть. Після 06.07.2020 Бонуси, які ще не нараховано за замовлення в розділі BonusBack та замовлення тревел Винагород нараховані не будуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 лип, 2020 13:36
Чукча писатель, а не читатель?
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