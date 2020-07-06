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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1062106310641065

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:36

  sens написав:
  klug написав:
  sens написав:знаю что если вклад на 365+ дней , то раз в год могут пересмотреть ставку - например МИБ уже это сделал и с 18% действущих сделал 12% -

А що ж нам не доповідає славетний агітатор за "порох-банку"? Як заганяти, то на усіх гілках "інформував".
на самоизоляции,где-то на пляже Черного моря,отдыхает и читает тапатолк

рожкову відли(відмиває) від несправедливого бруду :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:01

Платежи - Коммуналка: Уже нет !

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Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Розетка : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:19

Паника закончилась, перевёл бота в обычный режим:
опрос - каждый час, уведомления - только в свою тему
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:30

Прийшло на вайбер, нові мутки вже із MC? :)
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:40

Re: Укрексiмбанк

Кто-то знает, какие крупные клиенты у Укрэксимбанка, Макдональдс, укрпошта, ДП всякие и тд.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:51

  vadymbanker написав:Кто-то знает, какие крупные клиенты у Укрэксимбанка, Макдональдс, укрпошта, ДП всякие и тд.

Ну так укравтодор (чи як там його). Зараз розкручена тема. По усiх дорогах стоять знаки програма президента "велике будiвництво"
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:15

  vadymbanker написав:Кто-то знает, какие крупные клиенты у Укрэксимбанка, Макдональдс, укрпошта, ДП всякие и тд.

FC Динамо Киев.У симы больше всех загран корсетов имеется
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:36

  Квесторе_поверніться написав:Офіційно
Програма діє до 31.07.2020 року. Обміняти накопичені Бонуси на Винагороди Учасник може до 31.07.2020. Бонуси за транзакції здійснені після 06.07.2020 нараховані не будуть. Після 06.07.2020 Бонуси, які ще не нараховано за замовлення в розділі BonusBack та замовлення тревел Винагород нараховані не будуть.

Чукча писатель, а не читатель? :)
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