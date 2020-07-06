Додано: Пон 13 лип, 2020 13:34

Офіційно

Програма діє до 31.07.2020 року. Обміняти накопичені Бонуси на Винагороди Учасник може до 31.07.2020. Бонуси за транзакції здійснені після 06.07.2020 нараховані не будуть. Після 06.07.2020 Бонуси, які ще не нараховано за замовлення в розділі BonusBack та замовлення тревел Винагород нараховані не будуть.