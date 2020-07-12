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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:39
Re: Укрексiмбанк
Ставки по гривне рухнули, с завтрашнего дня. По долл еще будут держаться одну-две недели.
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:43
Чукча просто спамер і флудер
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