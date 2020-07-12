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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1063106410651066

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:39

Re: Укрексiмбанк

Ставки по гривне рухнули, с завтрашнего дня. По долл еще будут держаться одну-две недели.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:43

  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:Офіційно
Програма діє до 31.07.2020 року. Обміняти накопичені Бонуси на Винагороди Учасник може до 31.07.2020. Бонуси за транзакції здійснені після 06.07.2020 нараховані не будуть. Після 06.07.2020 Бонуси, які ще не нараховано за замовлення в розділі BonusBack та замовлення тревел Винагород нараховані не будуть.

Чукча писатель, а не читатель? :)


Чукча просто спамер і флудер :mrgreen:
Nighthawk
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 17.07.09
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