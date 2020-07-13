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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:39
Re: Укрексiмбанк
Ставки по гривне рухнули, с завтрашнего дня. По долл еще будут держаться одну-две недели.
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:43
Чукча просто спамер і флудер
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:13
Re: Укрексiмбанк
Мне капнул бонус по последней неначисленной сумме за вечер 6 июля. Так что у кого еще были недоначисления - проверяйте вероятно вам тоже капнуло.
На мое письмо поддержку по поводу WTF с bonus-back'ом - прислали смешной ответ что типа банк заблаговременно уведомил о закрытии программы. Понимаю, что это бессмысленно, но ответил им что бонус-бек по своей природе это не то же самое что эксим-бонус, который банк имел право прекратить начислять с любой даты по своему усмотрению. По бонус-беку бабиты взяли на себя обязательство выплатить мне вознагражение за использование их рефералки. И покупки то я совершал 15 июня, когда никто ничего даже не обсуждал "в кулуарах" закрытие программы и до объявления Симой "войны" оставалось еще аж 22 дня. И из трех сделанных покупок две за последние 5 дней уже даже получены, но бонусы за них, которые кстати "бабитам" перечисляет магазин с вознаграждением, они просто решили украсть. Что имеет признаки мошенничества. Просто из-за 100-200 грн. никто не станет подавать на них.
На на будущее наука - лучше использовать всякие монеда.юа и летишопсы, чем банковские заманухи подобного плана.
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