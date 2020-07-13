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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1063106410651066 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 307 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 86 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 21% 66 Всього голосів : 307 Додано: Пон 13 лип, 2020 17:39 Re: Укрексiмбанк Ставки по гривне рухнули, с завтрашнего дня. По долл еще будут держаться одну-две недели. vadymbanker Повідомлень: 529 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 лип, 2020 17:43 curiousobro написав: Квесторе_поверніться написав: Офіційно

Програма діє до 31.07.2020 року. Обміняти накопичені Бонуси на Винагороди Учасник може до 31.07.2020. Бонуси за транзакції здійснені після 06.07.2020 нараховані не будуть. Після 06.07.2020 Бонуси, які ще не нараховано за замовлення в розділі BonusBack та замовлення тревел Винагород нараховані не будуть. ОфіційноПрограма діє до 31.07.2020 року. Обміняти накопичені Бонуси на Винагороди Учасник може до 31.07.2020. Бонуси за транзакції здійснені після 06.07.2020 нараховані не будуть. Після 06.07.2020 Бонуси, які ще не нараховано за замовлення в розділі BonusBack та замовлення тревел Винагород нараховані не будуть.

Чукча писатель, а не читатель? Чукча писатель, а не читатель?



Чукча просто спамер і флудер Чукча просто спамер і флудер Nighthawk Повідомлень: 1153 З нами з: 17.07.09 Подякував: 89 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 09:13 Re: Укрексiмбанк Мне капнул бонус по последней неначисленной сумме за вечер 6 июля. Так что у кого еще были недоначисления - проверяйте вероятно вам тоже капнуло.

На мое письмо поддержку по поводу WTF с bonus-back'ом - прислали смешной ответ что типа банк заблаговременно уведомил о закрытии программы. Понимаю, что это бессмысленно, но ответил им что бонус-бек по своей природе это не то же самое что эксим-бонус, который банк имел право прекратить начислять с любой даты по своему усмотрению. По бонус-беку бабиты взяли на себя обязательство выплатить мне вознагражение за использование их рефералки. И покупки то я совершал 15 июня, когда никто ничего даже не обсуждал "в кулуарах" закрытие программы и до объявления Симой "войны" оставалось еще аж 22 дня. И из трех сделанных покупок две за последние 5 дней уже даже получены, но бонусы за них, которые кстати "бабитам" перечисляет магазин с вознаграждением, они просто решили украсть. Что имеет признаки мошенничества. Просто из-за 100-200 грн. никто не станет подавать на них.

На на будущее наука - лучше использовать всякие монеда.юа и летишопсы, чем банковские заманухи подобного плана. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4710 З нами з: 20.03.15 Подякував: 84 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 10:43 Flamingo написав: Мне капнул бонус по последней неначисленной сумме за вечер 6 июля. Так что у кого еще были недоначисления - проверяйте вероятно вам тоже капнуло.

На мое письмо поддержку по поводу WTF с bonus-back'ом - прислали смешной ответ что типа банк заблаговременно уведомил о закрытии программы. Понимаю, что это бессмысленно, но ответил им что бонус-бек по своей природе это не то же самое что эксим-бонус, который банк имел право прекратить начислять с любой даты по своему усмотрению. По бонус-беку бабиты взяли на себя обязательство выплатить мне вознагражение за использование их рефералки. И покупки то я совершал 15 июня, когда никто ничего даже не обсуждал "в кулуарах" закрытие программы и до объявления Симой "войны" оставалось еще аж 22 дня. И из трех сделанных покупок две за последние 5 дней уже даже получены, но бонусы за них, которые кстати "бабитам" перечисляет магазин с вознаграждением, они просто решили украсть. Что имеет признаки мошенничества. Просто из-за 100-200 грн. никто не станет подавать на них.

На на будущее наука - лучше использовать всякие монеда.юа и летишопсы, чем банковские заманухи подобного плана. Мне капнул бонус по последней неначисленной сумме за вечер 6 июля. Так что у кого еще были недоначисления - проверяйте вероятно вам тоже капнуло.На мое письмо поддержку по поводу WTF с bonus-back'ом - прислали смешной ответ что типа банк заблаговременно уведомил о закрытии программы. Понимаю, что это бессмысленно, но ответил им что бонус-бек по своей природе это не то же самое что эксим-бонус, который банк имел право прекратить начислять с любой даты по своему усмотрению. По бонус-беку бабиты взяли на себя обязательство выплатить мне вознагражение за использование их рефералки. И покупки то я совершал 15 июня, когда никто ничего даже не обсуждал "в кулуарах" закрытие программы и до объявления Симой "войны" оставалось еще аж 22 дня. И из трех сделанных покупок две за последние 5 дней уже даже получены, но бонусы за них, которые кстати "бабитам" перечисляет магазин с вознаграждением, они просто решили украсть. Что имеет признаки мошенничества. Просто из-за 100-200 грн. никто не станет подавать на них.На на будущее наука - лучше использовать всякие монеда.юа и летишопсы, чем банковские заманухи подобного плана.

Буду краток - деньги разбазаривать не нужно,если чешится-кредитными с кешбеком. На юге любой продукт дешевле за кеш на базаре,свежую рыбу в магазине не купишь,да во всяких секондах и хуманах рулит нал Буду краток - деньги разбазаривать не нужно,если чешится-кредитными с кешбеком. На юге любой продукт дешевле за кеш на базаре,свежую рыбу в магазине не купишь,да во всяких секондах и хуманах рулит нал никому не верю sens

Повідомлень: 12249 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 711 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 лип, 2020 11:27 Буду краток. Живу на юге. Для одного блюда, которое я готовлю и оно нравится моим родным нужно примерно 700 г толстолобика. Когда на прошлой неделе была жара за 40 брать его на местном рынке Анголенко по 100 грн.кг не стал. Взял в Ашане по 115. Платил картой. В секонде и хумане не был ни разу в жизни. Наверное просто не повезло 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo

Повідомлень: 4710 З нами з: 20.03.15 Подякував: 84 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1063106410651066 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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