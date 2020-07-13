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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:39
Ставки по гривне рухнули, с завтрашнего дня. По долл еще будут держаться одну-две недели.
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vadymbanker
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Додано: Пон 13 лип, 2020 17:43
curiousobro написав: Квесторе_поверніться написав:
Офіційно
Програма діє до 31.07.2020 року. Обміняти накопичені Бонуси на Винагороди Учасник може до 31.07.2020. Бонуси за транзакції здійснені після 06.07.2020 нараховані не будуть. Після 06.07.2020 Бонуси, які ще не нараховано за замовлення в розділі BonusBack та замовлення тревел Винагород нараховані не будуть.
Чукча писатель, а не читатель?
Чукча просто спамер і флудер
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Nighthawk
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Додано: Вів 14 лип, 2020 09:13
Мне капнул бонус по последней неначисленной сумме за вечер 6 июля. Так что у кого еще были недоначисления - проверяйте вероятно вам тоже капнуло.
На мое письмо поддержку по поводу WTF с bonus-back'ом - прислали смешной ответ что типа банк заблаговременно уведомил о закрытии программы. Понимаю, что это бессмысленно, но ответил им что бонус-бек по своей природе это не то же самое что эксим-бонус, который банк имел право прекратить начислять с любой даты по своему усмотрению. По бонус-беку бабиты взяли на себя обязательство выплатить мне вознагражение за использование их рефералки. И покупки то я совершал 15 июня, когда никто ничего даже не обсуждал "в кулуарах" закрытие программы и до объявления Симой "войны" оставалось еще аж 22 дня. И из трех сделанных покупок две за последние 5 дней уже даже получены, но бонусы за них, которые кстати "бабитам" перечисляет магазин с вознаграждением, они просто решили украсть. Что имеет признаки мошенничества. Просто из-за 100-200 грн. никто не станет подавать на них.
На на будущее наука - лучше использовать всякие монеда.юа и летишопсы, чем банковские заманухи подобного плана.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:43
Flamingo написав:
Мне капнул бонус по последней неначисленной сумме за вечер 6 июля. Так что у кого еще были недоначисления - проверяйте вероятно вам тоже капнуло.
На мое письмо поддержку по поводу WTF с bonus-back'ом - прислали смешной ответ что типа банк заблаговременно уведомил о закрытии программы. Понимаю, что это бессмысленно, но ответил им что бонус-бек по своей природе это не то же самое что эксим-бонус, который банк имел право прекратить начислять с любой даты по своему усмотрению. По бонус-беку бабиты взяли на себя обязательство выплатить мне вознагражение за использование их рефералки. И покупки то я совершал 15 июня, когда никто ничего даже не обсуждал "в кулуарах" закрытие программы и до объявления Симой "войны" оставалось еще аж 22 дня. И из трех сделанных покупок две за последние 5 дней уже даже получены, но бонусы за них, которые кстати "бабитам" перечисляет магазин с вознаграждением, они просто решили украсть. Что имеет признаки мошенничества. Просто из-за 100-200 грн. никто не станет подавать на них.
На на будущее наука - лучше использовать всякие монеда.юа и летишопсы, чем банковские заманухи подобного плана.
Буду краток - деньги разбазаривать не нужно,если чешится-кредитными с кешбеком. На юге любой продукт дешевле за кеш на базаре,свежую рыбу в магазине не купишь,да во всяких секондах и хуманах рулит нал
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 14 лип, 2020 11:27
Буду краток. Живу на юге. Для одного блюда, которое я готовлю и оно нравится моим родным нужно примерно 700 г толстолобика. Когда на прошлой неделе была жара за 40 брать его на местном рынке Анголенко по 100 грн.кг не стал. Взял в Ашане по 115. Платил картой. В секонде и хумане не был ни разу в жизни. Наверное просто не повезло
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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