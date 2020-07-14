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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 10:28
ukrprom2014 написав: vadymbanker написав:
Ставки по гривне рухнули, с завтрашнего дня. По долл еще будут держаться одну-две недели.
Какой тайный смысл ложить тут $ ?
Есть вклад 7 дневный,постабильнее ячейки если есть на всю сумму подтверждающие документы.
никому не верю
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