Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1064106510661067 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 307 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 86 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 21% 66 Всього голосів : 307 Додано: Сер 15 лип, 2020 10:28 ukrprom2014 написав: vadymbanker написав: Ставки по гривне рухнули, с завтрашнего дня. По долл еще будут держаться одну-две недели. Ставки по гривне рухнули, с завтрашнего дня. По долл еще будут держаться одну-две недели.

Какой тайный смысл ложить тут $ ? Какой тайный смысл ложить тут $ ?

Есть вклад 7 дневный,постабильнее ячейки если есть на всю сумму подтверждающие документы. Есть вклад 7 дневный,постабильнее ячейки если есть на всю сумму подтверждающие документы. никому не верю sens

Повідомлень: 12256 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 711 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лип, 2020 11:43 Re: Укрексiмбанк На счет долл в ячейки, два больших момента.

1. Кража 17 ячеек в Укрсибе был гром среди ясного неба, на секундочку глава правление банка поменялся после этого, глава правление Укрсиббанка, уволился после инцидента или как минимум в том числе из-за него! И всё это очень тихо замяли и все всё проглотили.

2. ФРС продаёт облигации(печатает деньги) на 40 мдрд каждый месяц, но учитывая что с 2013 года по сегодняшний день долг США увеличился с 13 трлн по 25 трлн или даже больше, получается, печатают денег больше, следовательно у кого сейчас есть 100к долл, через 10 лет их вес будет 65к долл. Билет в кино в Чикаго стоил $4.75 в 1998 году, сейчас $13.50. Большая буханка хлеба стоит в обычном grocery store $5.

Для гривны ячейка это вообще смерть, но теперь и для доллара получается тоже. Либо долл депозит(хотят как-то отбивает обесценивание), либо недвижимость, либо золото и тд. vadymbanker Повідомлень: 533 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лип, 2020 11:58 vadymbanker



долл депозит с доходностью 1% - это просто экономия на яцейке при условии того, что когда они вам понадобится прилетит самолет и не будут введены разного рода "пайки" по 100 доллл в руки ...



цены на другие активы - недвига/золото точно также бывает как ростут в цене так и падают ...



несуществует еще в природе гарантированного способа сохранения денег - пропасть они могут откуда угодно, - показателем является статистика ... пропажа денег из ячейки - это аналог авиатранспорта - его большинство боится, а набитой маршрутке списанной 20 лет назхад в польше - нет ... по статистике погибнуть в авиакатастрофе это самый маловероятный способ умереть даже при условии, что вы летаете каждый день. Если кто-то выбрал вариант сбережения денег в наличной форме - более надежного варианта чем банковская ячейка еще не придумали. Если обсуждается именно вариант "матраца".

Нельзя сравнивать черную смородину с телевизором ... если речь о безналичной форме сохранения активов - это одна дискуссия, если вопрос сохранения активов в живой форме - это другая ... золото дома в сахаре держать или в бачке унитаза? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

Pig Lives Matter IMPRINTER 2

Повідомлень: 37505 З нами з: 06.08.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 5970 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1064106510661067 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank Ferlakur і 9 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор