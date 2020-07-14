Есть вклад 7 дневный,постабильнее ячейки если есть на всю сумму подтверждающие документы.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:28
Есть вклад 7 дневный,постабильнее ячейки если есть на всю сумму подтверждающие документы.
никому не верю
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:43
Re: Укрексiмбанк
На счет долл в ячейки, два больших момента.
1. Кража 17 ячеек в Укрсибе был гром среди ясного неба, на секундочку глава правление банка поменялся после этого, глава правление Укрсиббанка, уволился после инцидента или как минимум в том числе из-за него! И всё это очень тихо замяли и все всё проглотили.
2. ФРС продаёт облигации(печатает деньги) на 40 мдрд каждый месяц, но учитывая что с 2013 года по сегодняшний день долг США увеличился с 13 трлн по 25 трлн или даже больше, получается, печатают денег больше, следовательно у кого сейчас есть 100к долл, через 10 лет их вес будет 65к долл. Билет в кино в Чикаго стоил $4.75 в 1998 году, сейчас $13.50. Большая буханка хлеба стоит в обычном grocery store $5.
Для гривны ячейка это вообще смерть, но теперь и для доллара получается тоже. Либо долл депозит(хотят как-то отбивает обесценивание), либо недвижимость, либо золото и тд.
Додано: Сер 15 лип, 2020 11:58
vadymbanker
долл депозит с доходностью 1% - это просто экономия на яцейке при условии того, что когда они вам понадобится прилетит самолет и не будут введены разного рода "пайки" по 100 доллл в руки ...
цены на другие активы - недвига/золото точно также бывает как ростут в цене так и падают ...
несуществует еще в природе гарантированного способа сохранения денег - пропасть они могут откуда угодно, - показателем является статистика ... пропажа денег из ячейки - это аналог авиатранспорта - его большинство боится, а набитой маршрутке списанной 20 лет назхад в польше - нет ... по статистике погибнуть в авиакатастрофе это самый маловероятный способ умереть даже при условии, что вы летаете каждый день. Если кто-то выбрал вариант сбережения денег в наличной форме - более надежного варианта чем банковская ячейка еще не придумали. Если обсуждается именно вариант "матраца".
Нельзя сравнивать черную смородину с телевизором ... если речь о безналичной форме сохранения активов - это одна дискуссия, если вопрос сохранения активов в живой форме - это другая ... золото дома в сахаре держать или в бачке унитаза?
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:02
Re: Укрексiмбанк
В эксиме у меня 3.40%, под 1%, я бы не разместил + долл овгз под 5.50% чистыми. Ячейка конечно будет нужна, но выбор её будет сложный, хотя я имею представление, на что обращать внимание при её выборе.
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:08
vadymbanker
ну скажем так- 3,4 минус налоги по нерзрывному депо - это все равно ноль для меня.
насчет яцеек - это понятно - не все йогурты одинаково полезны и выбирать нужно с соблюдением четких критериев как безопасности так и оранизации этого вопроса ...
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:39
Гири,гантели и черная краска)) или на кладбище как один из вариантов.Берегите землю,нам в ней ещё жить и жить
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:58
Речь о том - хранить или капитализироваться . на мой взгляд лучше сочетания , чем бессрочный вклад с возможностью снятия и в пределах гарантированной суммы это как раз что-то среднее ,ну а кому ячейка,то отдал предпочтение Правекс,золотой счёт имею только в Эксиме
никому не верю
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:39
Если закрыть карту в августе без трат, то надо будет платить за обслуживание за август ?
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http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:46
нет
Но это неточно
Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу
... делайте хоть что-нибудь!
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