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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1064106510661067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:28

  ukrprom2014 написав:
  vadymbanker написав:Ставки по гривне рухнули, с завтрашнего дня. По долл еще будут держаться одну-две недели.

Какой тайный смысл ложить тут $ ?

Есть вклад 7 дневный,постабильнее ячейки если есть на всю сумму подтверждающие документы.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:43

Re: Укрексiмбанк

На счет долл в ячейки, два больших момента.
1. Кража 17 ячеек в Укрсибе был гром среди ясного неба, на секундочку глава правление банка поменялся после этого, глава правление Укрсиббанка, уволился после инцидента или как минимум в том числе из-за него! И всё это очень тихо замяли и все всё проглотили.
2. ФРС продаёт облигации(печатает деньги) на 40 мдрд каждый месяц, но учитывая что с 2013 года по сегодняшний день долг США увеличился с 13 трлн по 25 трлн или даже больше, получается, печатают денег больше, следовательно у кого сейчас есть 100к долл, через 10 лет их вес будет 65к долл. Билет в кино в Чикаго стоил $4.75 в 1998 году, сейчас $13.50. Большая буханка хлеба стоит в обычном grocery store $5.
Для гривны ячейка это вообще смерть, но теперь и для доллара получается тоже. Либо долл депозит(хотят как-то отбивает обесценивание), либо недвижимость, либо золото и тд.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:58

vadymbanker

долл депозит с доходностью 1% - это просто экономия на яцейке при условии того, что когда они вам понадобится прилетит самолет и не будут введены разного рода "пайки" по 100 доллл в руки ...

цены на другие активы - недвига/золото точно также бывает как ростут в цене так и падают ...

несуществует еще в природе гарантированного способа сохранения денег - пропасть они могут откуда угодно, - показателем является статистика ... пропажа денег из ячейки - это аналог авиатранспорта - его большинство боится, а набитой маршрутке списанной 20 лет назхад в польше - нет ... по статистике погибнуть в авиакатастрофе это самый маловероятный способ умереть даже при условии, что вы летаете каждый день. Если кто-то выбрал вариант сбережения денег в наличной форме - более надежного варианта чем банковская ячейка еще не придумали. Если обсуждается именно вариант "матраца".
Нельзя сравнивать черную смородину с телевизором ... если речь о безналичной форме сохранения активов - это одна дискуссия, если вопрос сохранения активов в живой форме - это другая ... золото дома в сахаре держать или в бачке унитаза?
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:02

Re: Укрексiмбанк

IMPRINTER написав:vadymbanker

долл депозит с доходностью 1% - это просто экономия на яцейке при условии того, что когда они вам понадобится прилетит самолет и не будут введены разного рода "пайки" по 100 доллл в руки ...

цены на другие активы - недвига/золото точно также бывает как ростут в цене так и падают ...

несуществует еще в природе гарантированного способа сохранения денег - пропасть они могут откуда угодно, - показателем является статистика ... пропажа денег из ячейки - это аналог авиатранспорта - его большинство боится, а набитой маршрутке списанной 20 лет назхад в польше - нет ... по статистике погибнуть в авиакатастрофе это самый маловероятный способ умереть даже при условии, что вы летаете каждый день. Если кто-то выбрал вариант сбережения денег в наличной форме - более надежного варианта чем банковская ячейка еще не придумали. Если обсуждается именно вариант "матраца".
Нельзя сравнивать черную смородину с телевизором ... если речь о безналичной форме сохранения активов - это одна дискуссия, если вопрос сохранения активов в живой форме - это другая ... золото дома в сахаре держать или в бачке унитаза?
В эксиме у меня 3.40%, под 1%, я бы не разместил + долл овгз под 5.50% чистыми. Ячейка конечно будет нужна, но выбор её будет сложный, хотя я имею представление, на что обращать внимание при её выборе.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:08

vadymbanker

ну скажем так- 3,4 минус налоги по нерзрывному депо - это все равно ноль для меня.
насчет яцеек - это понятно - не все йогурты одинаково полезны и выбирать нужно с соблюдением четких критериев как безопасности так и оранизации этого вопроса ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:39

  IMPRINTER написав:... золото дома в сахаре держать или в бачке унитаза?

Гири,гантели и черная краска)) или на кладбище как один из вариантов.Берегите землю,нам в ней ещё жить и жить
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:58

  IMPRINTER написав:vadymbanker

ну скажем так- 3,4 минус налоги по нерзрывному депо - это все равно ноль для меня.
насчет яцеек - это понятно - не все йогурты одинаково полезны и выбирать нужно с соблюдением четких критериев как безопасности так и оранизации этого вопроса ...

Речь о том - хранить или капитализироваться . на мой взгляд лучше сочетания , чем бессрочный вклад с возможностью снятия и в пределах гарантированной суммы это как раз что-то среднее ,ну а кому ячейка,то отдал предпочтение Правекс,золотой счёт имею только в Эксиме
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:39

Если закрыть карту в августе без трат, то надо будет платить за обслуживание за август ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:46

  proftpd66 написав:Если закрыть карту в августе без трат, то надо будет платить за обслуживание за август ?

нет
Но это неточно 8)
Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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