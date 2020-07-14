Додано: Сер 15 лип, 2020 11:58

vadymbanker



долл депозит с доходностью 1% - это просто экономия на яцейке при условии того, что когда они вам понадобится прилетит самолет и не будут введены разного рода "пайки" по 100 доллл в руки ...



цены на другие активы - недвига/золото точно также бывает как ростут в цене так и падают ...



несуществует еще в природе гарантированного способа сохранения денег - пропасть они могут откуда угодно, - показателем является статистика ... пропажа денег из ячейки - это аналог авиатранспорта - его большинство боится, а набитой маршрутке списанной 20 лет назхад в польше - нет ... по статистике погибнуть в авиакатастрофе это самый маловероятный способ умереть даже при условии, что вы летаете каждый день. Если кто-то выбрал вариант сбережения денег в наличной форме - более надежного варианта чем банковская ячейка еще не придумали. Если обсуждается именно вариант "матраца".

Нельзя сравнивать черную смородину с телевизором ... если речь о безналичной форме сохранения активов - это одна дискуссия, если вопрос сохранения активов в живой форме - это другая ... золото дома в сахаре держать или в бачке унитаза?

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

Pig Lives Matter