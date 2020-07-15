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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:52
valya написав:
Не вижу проблем пока оставить карту и обеспечить оборот, может осенью заживем ...?
Отааак, просто оборот нашару, без КБ?
Нее, я лучше пойду еще и на тёщу в Сибасе карту открою
А Сима хай отдыхает...
на Покрова, ну не ранее мож и очухается, но я думаю, шо уже всьооо -- максимум ривордс выдавит из себя, да еще и за Платину-дебетку за 1000 грн
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 15 лип, 2020 20:39
clientage написав: proftpd66 написав:
Если закрыть карту в августе без трат, то надо будет платить за обслуживание за август ?
нет
Но это неточно
Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу
Причет тут 1 августа?
В августе надо платить если не будет оборота за июль.
Я имел ввиду , если не будет оборота за август
Востаннє редагувалось proftpd66
в Сер 15 лип, 2020 20:43, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 15 лип, 2020 20:41
valya написав:
Не вижу проблем пока оставить карту и обеспечить оборот, может осенью заживем ...?
Какого члена компартии надо было закрыть КБ?
Сейчас тас есть, викенд и от Сиб 5%.
+ Алла и моно и фарс.
Зачем мне кого ждать ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 15 лип, 2020 20:43
proftpd66 написав:
Причет тут 1 августа?
А дааа, не причем
Ток хардкорр, прям щас
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 15 лип, 2020 20:45
clientage написав: proftpd66 написав:
Причет тут 1 августа?
А дааа, не причем
Ток хардкорр, прям щас
Я имел ввиду , если не будет оборота за август
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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