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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:52
valya написав:
Не вижу проблем пока оставить карту и обеспечить оборот, может осенью заживем ...?
Отааак, просто оборот нашару, без КБ?
Нее, я лучше пойду еще и на тёщу в Сибасе карту открою
А Сима хай отдыхает...
на Покрова, ну не ранее мож и очухается, но я думаю, шо уже всьооо -- максимум ривордс выдавит из себя, да еще и за Платину-дебетку за 1000 грн
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Додано: Сер 15 лип, 2020 20:39
clientage написав: proftpd66 написав:
Если закрыть карту в августе без трат, то надо будет платить за обслуживание за август ?
нет
Но это неточно
Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу
Причет тут 1 августа?
В августе надо платить если не будет оборота за июль.
Я имел ввиду , если не будет оборота за август
Востаннє редагувалось proftpd66
в Сер 15 лип, 2020 20:43, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 15 лип, 2020 20:41
valya написав:
Не вижу проблем пока оставить карту и обеспечить оборот, может осенью заживем ...?
Какого члена компартии надо было закрыть КБ?
Сейчас тас есть, викенд и от Сиб 5%.
+ Алла и моно и фарс.
Зачем мне кого ждать ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 15 лип, 2020 20:43
proftpd66 написав:
Причет тут 1 августа?
А дааа, не причем
Ток хардкорр, прям щас
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 15 лип, 2020 20:45
clientage написав: proftpd66 написав:
Причет тут 1 августа?
А дааа, не причем
Ток хардкорр, прям щас
Я имел ввиду , если не будет оборота за август
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:23
proftpd66 написав:
Если закрыть карту в августе без трат, то надо будет платить за обслуживание за август ?
Плата за месяц снимается в начале месяца, а не в конце. 1 гривна, если в предыдущем месяце достаточный оборот. То есть август у вас уже оплачен, закроете в августе - больше абонплат не будет.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 06:44
M-Audio написав: proftpd66 написав:
Если закрыть карту в августе без трат, то надо будет платить за обслуживание за август ?
Плата за месяц снимается в начале месяца, а не в конце. 1 гривна, если в предыдущем месяце достаточный оборот. То есть август у вас уже оплачен, закроете в августе - больше абонплат не будет.
Совершенно верно.
Но счет закроется через 45дн после подачи заявы
И хоть карты и порезали и заблокировали, но никто реально не знает как отот биллинг новых пакетов настроен. Поэтому вполне возможно, що еще прийдется писать заяву на сторнирование абонки за закрытый счет
Хотя меня Беляева уверила, шо все тут нормально бууудит
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 16 лип, 2020 08:26
clientage написав:
Но счет закроется через 45дн после подачи заявы
45 рабочих дней и то нужно соответствующую заяву писать чтоб наверняка.
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