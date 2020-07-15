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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1065106610671068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:52

  valya написав:Не вижу проблем пока оставить карту и обеспечить оборот, может осенью заживем ...?

Отааак, просто оборот нашару, без КБ? :shock: :shock:
Нее, я лучше пойду еще и на тёщу в Сибасе карту открою :P
А Сима хай отдыхает...
на Покрова, ну не ранее мож и очухается, но я думаю, шо уже всьооо -- максимум ривордс выдавит из себя, да еще и за Платину-дебетку за 1000 грн :( :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:39

  clientage написав:
  proftpd66 написав:Если закрыть карту в августе без трат, то надо будет платить за обслуживание за август ?

нет
Но это неточно 8)
Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу :lol: :lol:


Причет тут 1 августа?

В августе надо платить если не будет оборота за июль.

Я имел ввиду , если не будет оборота за август
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 15 лип, 2020 20:43, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:41

  valya написав:Не вижу проблем пока оставить карту и обеспечить оборот, может осенью заживем ...?


Какого члена компартии надо было закрыть КБ?

Сейчас тас есть, викенд и от Сиб 5%.
+ Алла и моно и фарс.

Зачем мне кого ждать ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:43

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:Причет тут 1 августа?

А дааа, не причем
Ток хардкорр, прям щас :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:45

  clientage написав:
  proftpd66 написав:Причет тут 1 августа?

А дааа, не причем
Ток хардкорр, прям щас :mrgreen:



Я имел ввиду , если не будет оборота за август
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:23

  proftpd66 написав:Если закрыть карту в августе без трат, то надо будет платить за обслуживание за август ?

Плата за месяц снимается в начале месяца, а не в конце. 1 гривна, если в предыдущем месяце достаточный оборот. То есть август у вас уже оплачен, закроете в августе - больше абонплат не будет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 06:44

  M-Audio написав:
  proftpd66 написав:Если закрыть карту в августе без трат, то надо будет платить за обслуживание за август ?

Плата за месяц снимается в начале месяца, а не в конце. 1 гривна, если в предыдущем месяце достаточный оборот. То есть август у вас уже оплачен, закроете в августе - больше абонплат не будет.

Совершенно верно.
Но счет закроется через 45дн после подачи заявы
И хоть карты и порезали и заблокировали, но никто реально не знает как отот биллинг новых пакетов настроен. Поэтому вполне возможно, що еще прийдется писать заяву на сторнирование абонки за закрытый счет :mrgreen: Хотя меня Беляева уверила, шо все тут нормально бууудит :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:26

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:Но счет закроется через 45дн после подачи заявы

45 рабочих дней и то нужно соответствующую заяву писать чтоб наверняка.
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