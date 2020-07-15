В сентябре это может оказаться не нужно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:35
В сентябре это может оказаться не нужно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:40
Re: Укрексiмбанк
Клуб анонимных свинорылов
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:47
а чего вы решили что в сентябре? написано - осенью ... а к осени как вы помните относится еще октябюрь и ноябрь .. ну и как говорится "обещать - не жениться", где очсень там и зима .. мы решили еще больше улучшить - сдвигаем на зиму
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Pig Lives Matter
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