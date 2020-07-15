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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1066106710681069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:35

  Pater написав:
  clientage написав:Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу

Вы делаете ровно то, что от вас ожидают маркетологи банка.
Закрыть премиальную карту сегодня просто, но в сентябре получить новую может оказаться совсем непросто..

В сентябре это может оказаться не нужно :)
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:40

Re: Укрексiмбанк

  Вкладчик1234 написав:В сентябре это может оказаться не нужно

Об этом мы узнаем в сентябре
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Pater
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:47

  Pater написав:
  Вкладчик1234 написав:В сентябре это может оказаться не нужно

Об этом мы узнаем в сентябре


а чего вы решили что в сентябре? написано - осенью ... а к осени как вы помните относится еще октябюрь и ноябрь .. ну и как говорится "обещать - не жениться", где очсень там и зима .. мы решили еще больше улучшить - сдвигаем на зиму
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  #<1 ... 1066106710681069
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