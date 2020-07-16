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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:35
Pater написав: clientage написав:
Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу
Вы делаете ровно то, что от вас ожидают маркетологи банка.
Закрыть премиальную карту сегодня просто, но в сентябре получить новую может оказаться совсем непросто..
В сентябре это может оказаться не нужно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:40
Вкладчик1234 написав:
В сентябре это может оказаться не нужно
Об этом мы узнаем в сентябре
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:47
Pater написав: Вкладчик1234 написав:
В сентябре это может оказаться не нужно
Об этом мы узнаем в сентябре
а чего вы решили что в сентябре? написано - осенью ... а к осени как вы помните относится еще октябюрь и ноябрь .. ну и как говорится "обещать - не жениться", где очсень там и зима .. мы решили еще больше улучшить - сдвигаем на зиму
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:53
Pater написав: Вкладчик1234 написав:
В сентябре это может оказаться не нужно
Об этом мы узнаем в сентябре
Я думаю, шо не ранее оХтяБря шото будет известно, и скорее всего эт будет Ривордс
И жду в подарок от Симы новый смарт с предложением реинкарнации ВИПа
А вааще мне пофиг
Я вот на днях пытался открыть новый депо под грн-депозитку, так просидел на Эрнста в корона-очереди 1.5 часа, потом 10мин у менагера -- писал заяву на закрытие счетов, а потом она мне заявила, шо у неё осталось 2 мин до обеда и она ждет меня с 30Кгрн через час, в 14:00
Так я просто пожелал ей приятного аппетита и помахал ручкой
Привет Беляевой от 18го стола
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:34
Pater написав: clientage написав:
Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу
Вы делаете ровно то, что от вас ожидают маркетологи банка.
Закрыть премиальную карту сегодня просто, но в сентябре получить новую может оказаться совсем непросто..
Мені здається, що ви переоцінюєте маркетологів державного банку!
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:36
V2 написав: Pater написав: clientage написав:
Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу
Вы делаете ровно то, что от вас ожидают маркетологи банка.
Закрыть премиальную карту сегодня просто, но в сентябре получить новую может оказаться совсем непросто..
Мені здається, що ви переоцінюєте маркетологів державного банку!
а вони тут взагалі бувають?
інколи дуже дивуюсь як така програма як EximBonus (RIP) взагалі могла тут народитись!?!
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:50
V2 написав: Pater написав: clientage написав:
Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу
Вы делаете ровно то, что от вас ожидают маркетологи банка.
Закрыть премиальную карту сегодня просто, но в сентябре получить новую может оказаться совсем непросто..
Мені здається, що ви переоцінюєте маркетологів державного банку!
та ладно, по-моему, текст окончания Бонус программы просто шикарен, не припомню где подобное мог еще встретить:
"все будет лучше и круче, а пока - пока-пока
"
как представлю, что такое могут написать про депозиты.... брр...
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