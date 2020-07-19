Додано: Чет 16 лип, 2020 12:53

Pater написав: Вкладчик1234 написав: В сентябре это может оказаться не нужно В сентябре это может оказаться не нужно

Об этом мы узнаем в сентябре Об этом мы узнаем в сентябре

Я думаю, шо не ранее оХтяБря шото будет известно, и скорее всего эт будет РивордсИ жду в подарок от Симы новый смарт с предложением реинкарнации ВИПаА вааще мне пофигЯ вот на днях пытался открыть новый депо под грн-депозитку, так просидел на Эрнста в корона-очереди 1.5 часа, потом 10мин у менагера -- писал заяву на закрытие счетов, а потом она мне заявила, шо у неё осталось 2 мин до обеда и она ждет меня с 30Кгрн через час, в 14:00Так я просто пожелал ей приятного аппетита и помахал ручкойПривет Беляевой от 18го стола