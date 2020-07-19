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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1066106710681069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:35

  Pater написав:
  clientage написав:Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу

Вы делаете ровно то, что от вас ожидают маркетологи банка.
Закрыть премиальную карту сегодня просто, но в сентябре получить новую может оказаться совсем непросто..

В сентябре это может оказаться не нужно :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:40

Re: Укрексiмбанк

  Вкладчик1234 написав:В сентябре это может оказаться не нужно

Об этом мы узнаем в сентябре
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Pater
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:47

  Pater написав:
  Вкладчик1234 написав:В сентябре это может оказаться не нужно

Об этом мы узнаем в сентябре


а чего вы решили что в сентябре? написано - осенью ... а к осени как вы помните относится еще октябюрь и ноябрь .. ну и как говорится "обещать - не жениться", где очсень там и зима .. мы решили еще больше улучшить - сдвигаем на зиму
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:53

  Pater написав:
  Вкладчик1234 написав:В сентябре это может оказаться не нужно

Об этом мы узнаем в сентябре

Я думаю, шо не ранее оХтяБря шото будет известно, и скорее всего эт будет Ривордс :(
И жду в подарок от Симы новый смарт с предложением реинкарнации ВИПа :mrgreen:
А вааще мне пофиг :mrgreen:
Я вот на днях пытался открыть новый депо под грн-депозитку, так просидел на Эрнста в корона-очереди 1.5 часа, потом 10мин у менагера -- писал заяву на закрытие счетов, а потом она мне заявила, шо у неё осталось 2 мин до обеда и она ждет меня с 30Кгрн через час, в 14:00
Так я просто пожелал ей приятного аппетита и помахал ручкой :lol:
Привет Беляевой от 18го стола :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:34

  Pater написав:
  clientage написав:Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу

Вы делаете ровно то, что от вас ожидают маркетологи банка.
Закрыть премиальную карту сегодня просто, но в сентябре получить новую может оказаться совсем непросто..


Мені здається, що ви переоцінюєте маркетологів державного банку! :)
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 13:36

  V2 написав:
  Pater написав:
  clientage написав:Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу

Вы делаете ровно то, что от вас ожидают маркетологи банка.
Закрыть премиальную карту сегодня просто, но в сентябре получить новую может оказаться совсем непросто..


Мені здається, що ви переоцінюєте маркетологів державного банку! :)


а вони тут взагалі бувають?
інколи дуже дивуюсь як така програма як EximBonus (RIP) взагалі могла тут народитись!?! :shock:
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:50

  V2 написав:
  Pater написав:
  clientage написав:Я свою вот седня закрыл, 1 августа все вам расскажу

Вы делаете ровно то, что от вас ожидают маркетологи банка.
Закрыть премиальную карту сегодня просто, но в сентябре получить новую может оказаться совсем непросто..


Мені здається, що ви переоцінюєте маркетологів державного банку! :)


та ладно, по-моему, текст окончания Бонус программы просто шикарен, не припомню где подобное мог еще встретить:
"все будет лучше и круче, а пока - пока-пока"
как представлю, что такое могут написать про депозиты.... брр...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:23

Сіма вирішила, що одного зашквару мало і вирішила погратися ще й тарифами на Р2Р. На кредитці був позитивний залишок (проведений), який я вирішив забрати через ТАСю. Стежка перевірена і раніше працювала нормально, але цього разу Сіма взяла комісію за переказ - 2%. На моїй сумі там вийшли копійки, але замість виходу "у нуль" я знову опинився у мінусі. У діючих тарифах я відповідного пункту не знайшов, окрім:
Переказ коштів з Карткового рахунка за допомогою Картки на рахунок, що обслуговується із застосуванням платіжної картки в іншому банку, засобами Систем
дистанційного обслуговування АТ «Укрексімбанк» - 2%, макс. 2000 грн

ТАСя аж ніяк не схожа на сервіс Сімби, але більше близького за змістом і розміром комісії я нічго не знайшов. Гаряча лінія типово морозиться і шле у відділення. Хто буде обнулятися у інших тарифних планах теж будьте обачні - можливі приколи.
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