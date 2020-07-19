В сентябре это может оказаться не нужно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:35
В сентябре это может оказаться не нужно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:40
Re: Укрексiмбанк
Клуб анонимных свинорылов
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:47
а чего вы решили что в сентябре? написано - осенью ... а к осени как вы помните относится еще октябюрь и ноябрь .. ну и как говорится "обещать - не жениться", где очсень там и зима .. мы решили еще больше улучшить - сдвигаем на зиму
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:53
Я думаю, шо не ранее оХтяБря шото будет известно, и скорее всего эт будет Ривордс
И жду в подарок от Симы новый смарт с предложением реинкарнации ВИПа
А вааще мне пофиг
Я вот на днях пытался открыть новый депо под грн-депозитку, так просидел на Эрнста в корона-очереди 1.5 часа, потом 10мин у менагера -- писал заяву на закрытие счетов, а потом она мне заявила, шо у неё осталось 2 мин до обеда и она ждет меня с 30Кгрн через час, в 14:00
Так я просто пожелал ей приятного аппетита и помахал ручкой
Привет Беляевой от 18го стола
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:34
Мені здається, що ви переоцінюєте маркетологів державного банку!
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:36
а вони тут взагалі бувають?
інколи дуже дивуюсь як така програма як EximBonus (RIP) взагалі могла тут народитись!?!
+50грн !
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:50
та ладно, по-моему, текст окончания Бонус программы просто шикарен, не припомню где подобное мог еще встретить:
"все будет лучше и круче, а пока - пока-пока"
как представлю, что такое могут написать про депозиты.... брр...
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:23
Сіма вирішила, що одного зашквару мало і вирішила погратися ще й тарифами на Р2Р. На кредитці був позитивний залишок (проведений), який я вирішив забрати через ТАСю. Стежка перевірена і раніше працювала нормально, але цього разу Сіма взяла комісію за переказ - 2%. На моїй сумі там вийшли копійки, але замість виходу "у нуль" я знову опинився у мінусі. У діючих тарифах я відповідного пункту не знайшов, окрім:
ТАСя аж ніяк не схожа на сервіс Сімби, але більше близького за змістом і розміром комісії я нічго не знайшов. Гаряча лінія типово морозиться і шле у відділення. Хто буде обнулятися у інших тарифних планах теж будьте обачні - можливі приколи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:00
klug
А взял мзду сразу? Или после проводки?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:53
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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