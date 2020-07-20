|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:50
Re: Укрексiмбанк
Хм, забирал 16го форвардом. Без комиссии.
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:12
Alpha1251
с кредитки ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:33
Re: Укрексiмбанк
Господа, что сейчас с банком?
Продлевать депо на горизонт 1...1.5 года? Доллар
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:34
Если успеете до 16 в кассу
никому не верю
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:45
если рост будет как говорят то получается в один банк не больше 3700долл
и то есть вариант выполсти за фонд
3700 * 55 = 203500
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 20 лип, 2020 20:31
Якщо я правильно зрозумів логіку, то на приватках та депозитках має лочитися 5 грн (теоретично).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|