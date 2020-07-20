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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1067106810691070

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:50

Re: Укрексiмбанк

Хм, забирал 16го форвардом. Без комиссии.
Alpha1251
 
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с кредитки ?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:33

Re: Укрексiмбанк

Господа, что сейчас с банком?
Продлевать депо на горизонт 1...1.5 года? Доллар
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:34

  Алексей77 написав:Господа, что сейчас с банком?
Продлевать депо на горизонт 1...1.5 года? Доллар

Если успеете до 16 в кассу
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:45

  Алексей77 написав:Господа, что сейчас с банком?
Продлевать депо на горизонт 1...1.5 года? Доллар


если рост будет как говорят то получается в один банк не больше 3700долл
и то есть вариант выполсти за фонд
3700 * 55 = 203500
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:31

  IMPRINTER написав:Alpha1251
с кредитки ?

Якщо я правильно зрозумів логіку, то на приватках та депозитках має лочитися 5 грн (теоретично).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:14

Re: Укрексiмбанк

IMPRINTER написав:Alpha1251
с кредитки ?
Приватка. Невнимательно прочитал
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 07:40

Re: Укрексiмбанк

Ексим предлагает на год 3%. Это на уровне Макс. Ставок по рынку
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 07:59

  uaprofi написав:
  Алексей77 написав:Господа, что сейчас с банком?
Продлевать депо на горизонт 1...1.5 года? Доллар


если рост будет как говорят то получается в один банк не больше 3700долл
и то есть вариант выполсти за фонд
3700 * 55 = 203500


Думаете, курс дойдет до 55?! Откуда такой прогноз? Ну ладно там 30, пусть до 35 на пиках. Я бы на данном этапе до 5000 USD в один банк размещал смело...
Хотя, может вы и правы. С нашими-то рулевыми. А перестраховка никогда не бывает лишней.
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