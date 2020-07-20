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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:27
Re: Укрексiмбанк
Последнюю неделю держится 3%. У кого остались премиальные карты от exim bonus, еще и надбавка 0.2%
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:32
Так разбить на несколько депозитов, на превышение оставить разрываемые или краткосрочные, и в случае превышения забирать превышение, не трогая основную часть.
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:58
Re: Укрексiмбанк
там є 3 типи бонусів і усі (!) сумуються між собою
зазвичай банки таке не сумують
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 21 лип, 2020 13:21
Re: Укрексiмбанк
По вкладу Класичний Строковий(максимальная ставка) применяется только два вида бонуса, за сумму и премиальную карту/пенсионерам.
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