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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1068106910701071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:27

Re: Укрексiмбанк

Последнюю неделю держится 3%. У кого остались премиальные карты от exim bonus, еще и надбавка 0.2%
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:32

  uaprofi написав:
  Алексей77 написав:Господа, что сейчас с банком?
Продлевать депо на горизонт 1...1.5 года? Доллар


если рост будет как говорят то получается в один банк не больше 3700долл
и то есть вариант выполсти за фонд
3700 * 55 = 203500

Так разбить на несколько депозитов, на превышение оставить разрываемые или краткосрочные, и в случае превышения забирать превышение, не трогая основную часть.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:58

Re: Укрексiмбанк

  vadymbanker написав:У кого остались премиальные карты от exim bonus, еще и надбавка 0.2%


там є 3 типи бонусів і усі (!) сумуються між собою
зазвичай банки таке не сумують


https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... my-fo.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:21

Re: Укрексiмбанк

greenozon написав:
  vadymbanker написав:У кого остались премиальные карты от exim bonus, еще и надбавка 0.2%


там є 3 типи бонусів і усі (!) сумуються між собою
зазвичай банки таке не сумують


https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... my-fo.html
По вкладу Класичний Строковий(максимальная ставка) применяется только два вида бонуса, за сумму и премиальную карту/пенсионерам.
vadymbanker
 
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  #<1 ... 1068106910701071
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