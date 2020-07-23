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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:27
Re: Укрексiмбанк
Последнюю неделю держится 3%. У кого остались премиальные карты от exim bonus, еще и надбавка 0.2%
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:32
Так разбить на несколько депозитов, на превышение оставить разрываемые или краткосрочные, и в случае превышения забирать превышение, не трогая основную часть.
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:58
Re: Укрексiмбанк
там є 3 типи бонусів і усі (!) сумуються між собою
зазвичай банки таке не сумують
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 21 лип, 2020 13:21
Укрексiмбанк
К вкладу Класичний Строковий(максимальная ставка) применяется только два вида бонуса, за сумму И премиальную карту/пенсионерам/зп картам/морякам/пролонгации(переоформление) вкладов.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:15
Відбій. Сіма повернула комісію після списання.
Хто пробував обмін валют з приватки на депозитку, Сіма нормально сприймає такий вихід з приватки?
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