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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1068106910701071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:27

Re: Укрексiмбанк

Последнюю неделю держится 3%. У кого остались премиальные карты от exim bonus, еще и надбавка 0.2%
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:32

  uaprofi написав:
  Алексей77 написав:Господа, что сейчас с банком?
Продлевать депо на горизонт 1...1.5 года? Доллар


если рост будет как говорят то получается в один банк не больше 3700долл
и то есть вариант выполсти за фонд
3700 * 55 = 203500

Так разбить на несколько депозитов, на превышение оставить разрываемые или краткосрочные, и в случае превышения забирать превышение, не трогая основную часть.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:58

Re: Укрексiмбанк

  vadymbanker написав:У кого остались премиальные карты от exim bonus, еще и надбавка 0.2%


там є 3 типи бонусів і усі (!) сумуються між собою
зазвичай банки таке не сумують


https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... my-fo.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:21

Укрексiмбанк

greenozon написав:
  vadymbanker написав:У кого остались премиальные карты от exim bonus, еще и надбавка 0.2%


там є 3 типи бонусів і усі (!) сумуються між собою
зазвичай банки таке не сумують


https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... my-fo.html
К вкладу Класичний Строковий(максимальная ставка) применяется только два вида бонуса, за сумму И премиальную карту/пенсионерам/зп картам/морякам/пролонгации(переоформление) вкладов.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:15

  klug написав:На кредитці був позитивний залишок (проведений), який я вирішив забрати через ТАСю. Стежка перевірена і раніше працювала нормально, але цього разу Сіма взяла комісію за переказ - 2%.

Відбій. Сіма повернула комісію після списання.

Хто пробував обмін валют з приватки на депозитку, Сіма нормально сприймає такий вихід з приватки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:58

  Anadonta написав:
  uaprofi написав:
  Алексей77 написав:Господа, что сейчас с банком?
Продлевать депо на горизонт 1...1.5 года? Доллар


если рост будет как говорят то получается в один банк не больше 3700долл
и то есть вариант выполсти за фонд
3700 * 55 = 203500


Думаете, курс дойдет до 55?! Откуда такой прогноз? Ну ладно там 30, пусть до 35 на пиках. Я бы на данном этапе до 5000 USD в один банк размещал смело...
Хотя, может вы и правы. С нашими-то рулевыми. А перестраховка никогда не бывает лишней.


зачем депозит в валюте тем кто веруют в курс не выше 30?
вроде по такому курсу у гривны доходность повыше выходит
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:03

  uaprofi написав:
  Anadonta написав:
  uaprofi написав:если рост будет как говорят то получается в один банк не больше 3700долл
и то есть вариант выполсти за фонд
3700 * 55 = 203500

Думаете, курс дойдет до 55?! Откуда такой прогноз? Ну ладно там 30, пусть до 35 на пиках. Я бы на данном этапе до 5000 USD в один банк размещал смело...
Хотя, может вы и правы. С нашими-то рулевыми. А перестраховка никогда не бывает лишней.

зачем депозит в валюте тем кто веруют в курс не выше 30?
вроде по такому курсу у гривны доходность повыше выходит

А если думаешь перевернуться?
Ну вот щас ушел в доляр по 28, дождался 30..31(+10%) и перевернулся к весне в грн под 11%. Но столбы под 11% уже щас д.б.!
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:06

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:зачем депозит в валюте тем кто веруют в курс не выше 30?

Віра в 30 може минути.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 20:34

Re: Укрексiмбанк

Доброго дня!
Дякуємо Вам за письмове звернення та користування банківськими продуктами і послугами АТ «Укрексімбанк».
У відповідь на Ваше запитання повідомляємо, що згідно діючих тарифів https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... voriv.html - банком буде застосовуватись вимога до забезпечення оборотів по приватним карткам при умові проведення операцій. Якщо напротязі місяця не проводити жодних розрахунків - комісія за обслуговування відсутня.

В разі необхідності отримати додаткову інформацію, Ви можете звернутися
до Контакт-центру Укрексімбанку, зателефонувавши за телефоном
0-800-50-44-50 , +38-[044]-247-89-48.

З повагою
Контакт-центр АТ «Укрексімбанк»
Тел. +38- [044] -247-38-38, 0-800-50-44-50.
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