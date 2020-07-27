Алексей77 написав:Господа, что сейчас с банком? Продлевать депо на горизонт 1...1.5 года? Доллар
если рост будет как говорят то получается в один банк не больше 3700долл и то есть вариант выполсти за фонд 3700 * 55 = 203500
Думаете, курс дойдет до 55?! Откуда такой прогноз? Ну ладно там 30, пусть до 35 на пиках. Я бы на данном этапе до 5000 USD в один банк размещал смело... Хотя, может вы и правы. С нашими-то рулевыми. А перестраховка никогда не бывает лишней.
зачем депозит в валюте тем кто веруют в курс не выше 30? вроде по такому курсу у гривны доходность повыше выходит
uaprofi написав:если рост будет как говорят то получается в один банк не больше 3700долл и то есть вариант выполсти за фонд 3700 * 55 = 203500
Думаете, курс дойдет до 55?! Откуда такой прогноз? Ну ладно там 30, пусть до 35 на пиках. Я бы на данном этапе до 5000 USD в один банк размещал смело... Хотя, может вы и правы. С нашими-то рулевыми. А перестраховка никогда не бывает лишней.
зачем депозит в валюте тем кто веруют в курс не выше 30? вроде по такому курсу у гривны доходность повыше выходит
А если думаешь перевернуться? Ну вот щас ушел в доляр по 28, дождался 30..31(+10%) и перевернулся к весне в грн под 11%. Но столбы под 11% уже щас д.б.!
uaprofi написав:зачем депозит в валюте тем кто веруют в курс не выше 30?
Віра в 30 може минути.
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